Amsterdam The Style Outlets viert 5 jarig bestaan met K3

Amsterdam The Style Outlets bestaat vijf jaar en viert dat op zaterdag 18 oktober met een exclusief feest vol muziek, plezier en verrassingen voor het hele gezin. Tijdens dit exclusieve jubileumevenement staan optredens gepland van K3, Luna Sabella, Bumba, Mega Mindy en Kabouter Plop.

De toegang is gratis, maar het aantal kaarten is beperkt. Bezoekers die erbij willen zijn, kunnen hun gratis kaartjes reserveren via de website van Amsterdam The Style Outlets.

Ontmoet je helden

Naast de optredens zijn er tijdens deze exclusieve party ook meet & greets met de Studio 100-helden in het centrum. Bezoekers kunnen hun favoriete personages persoonlijk ontmoeten en op de foto gaan met Bumba, Mega Mindy, Kabouter Plop en Luna Sabella. Voor de meet & greet met K3 zijn speciale tickets nodig die vanaf 25 september te winnen zijn in het outletcentrum.

Al vijf jaar lang een gezinsbestemming

“Met dit feest willen we onze bezoekers bedanken voor vijf mooie jaren,” zegt Pascal Brouwer, centrummanager van Amsterdam The Style Outlets. “We zien dagelijks hoeveel gezinnen hier samen genieten van winkelen, eten en ontspannen. Daarom vieren we ons jubileum op een manier die past bij ons karakter – als een gezellige, toegankelijke familiebestemming voor iedereen.”

Amsterdam The Style Outlets, gelegen tussen Amsterdam en Haarlem, is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een populaire bestemming voor mode en ontspanning. Met meer dan 80 (internationale) topmerken, ruime parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer biedt het outletcentrum een dagje uit voor jong en oud.