Amsterdam The Style Outlets viert snelheid en sensatie tijdens Race Event 2025

Van donderdag 28 tot en met zondag 31 augustus 2025 verandert Amsterdam The Style Outlets in een waar raceparadijs. Tijdens dit event kunnen bezoekers zich onderdompelen in de wereld van autosport, deelnemen aan spannende race-activiteiten en kennismaken met toptalenten uit de racerij.

Op donderdag 28 augustus wordt het startsein gegeven tijdens Super Thursday XXL met onder meer het Invicta kluis spel, waarbij kans wordt gemaakt op exclusieve horloges, en de actie Racen voor 2 op Zandvoort, waarbij bezoekers kans maken op een onvergetelijke trackday.

Ook vindt een meet & greet met Aurelia Nobels plaats – de jonge Braziliaans-Belgische coureur die als een van de weinige vrouwen in de Formule 1 internationaal naam maakt. Nobels zet zich actief in om meer vrouwen te inspireren de autosport in te gaan en is een voorbeeld voor de volgende generatie coureurs.

Credits: Amsterdam The Style Outlets

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus kunnen bezoekers zelf het stuur in handen nemen in de Logitech race simulator, meedoen aan het Invicta bandenwisselspel en het Puma reactiespel, beide met aantrekkelijke prijzen. Zaterdag is bovendien Porsche Carrera Cup Benelux-coureur Niels Langeveld aanwezig voor een meet & greet (13:00 – 15:00 uur). Langeveld, bekend van zijn prestaties in onder andere de WTCR en Carrera Cup, deelt zijn passie voor racen en geeft bezoekers een unieke inkijk in het leven van een professionele coureur.

De activiteiten lopen door tot en met zondag 31 augustus, met nog een laatste kans om te racen in de simulator en prijzen te winnen bij Invicta en Puma.

Toegang en bereikbaarheid

Het Race Event is gratis toegankelijk voor alle bezoekers van Amsterdam The Style Outlets. Het outletcentrum is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto en biedt ruime parkeergelegenheid.