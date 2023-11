AWWG behaalt de Great Place to Work-certificering in negen landen

AWWG, de modegroep die merken als Pepe Jeans London, Hackett en Façonnable omvat en distributeur is van Tommy Hilfiger en Calvin Klein in Spanje en Portugal, is erkend als een 'Great Place to Work'. Deze erkenning, een weerspiegeling van de bedrijfscultuur, komt voort uit anonieme werknemersenquêtes die aspecten zoals werkomgeving en vertrouwen beoordelen.

Met meer dan 4.500 werknemers en 66 nationaliteiten heeft AWWG deze status in negen landen behaald: Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Mexico, Tsjechië en Zwitserland. Deze prestatie onderstreept het HR-beleid van AWWG, gericht op werknemerswelzijn en -ontwikkeling.

Marcella Wartenbergh, CEO van AWWG, benadrukt de trots op deze erkenning en de voortdurende inzet voor het welzijn van medewerkers. Carlos del Río Cortázar, vicepresident Human Resources, ziet de certificering als een bevestiging van hun juiste aanpak en motivatie om een zorgzame bedrijfscultuur te blijven ontwikkelen.

AWWG hecht veel waarde aan een gezonde werkomgeving, waar teams hun potentieel volledig kunnen benutten. Hun werkruimtes zijn ontworpen voor samenwerking en inclusie, in lijn met de bedrijfswaarden. Het 'MOVE'-programma binnen AWWG bevordert de professionele ontwikkeling van werknemers door ze te ondersteunen in hun carrièregroei en het opdoen van nieuwe vaardigheden.

Bovendien implementeert AWWG maatregelen zoals digitale ontkoppeling en flexibele werktijden. 'Focus Fridays' zijn geïntroduceerd om werknemers te concentreren op belangrijke prioriteiten zonder de afleiding van vergaderingen, wat de productiviteit en efficiëntie verhoogt.

Deze initiatieven en het toegewijde HR-beleid tonen aan dat AWWG zich proactief aanpast aan veranderende werkmodellen in de mode-industrie, met als doel een uitmuntende werkomgeving te bieden waar werknemers zich gewaardeerd voelen en kunnen groeien.