Batavia Stad markeert 25 jaar homohuwelijk met wedding guest-outfits en cadeaugids

Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad staat deze Pride-editie in het teken van twee mijlpalen: het 25-jarig bestaan van het outletcentrum en 25 jaar sinds Nederland als eerste land ter wereld het burgerlijk huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht.

Voor de gelegenheid werkte Batavia Stad samen met schrijver en programmamaker Stijn de Vries, die vijf wedding guest-outfits samenstelde voor uiteenlopende, waaronder queer, bruiloften. Daarnaast cureerden Shary-Ann Nivillac en Nena Kreber, die twee jaar geleden trouwden, een wedding gift guide met 25 cadeau-ideeën uit winkels van het Centre.

"Pride is voor ons een moment om liefde, inclusiviteit en zelfexpressie te vieren," aldus Soe Martin, marketing director van Batavia Stad Fashion Outlet.

De actie maakt deel uit van BE PROUD. BE YOU., het inclusiviteitsinitiatief van VIA Outlets, waaraan het Centre in eerdere edities onder meer illustrator Bas Kosters en ontwerpmerk Ma'MaQueen liet meewerken.

De outfits en cadeaus zijn te koop in Batavia Stad Fashion Outlet en via de webshop van het Centre.