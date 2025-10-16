Bellerose opent nieuwe winkel in Den Haag

De Belgische retailer Bellerose breidt haar aanwezigheid in Nederland verder uit met de opening van een nieuwe winkel in Den Haag. Eind dit jaar opent het kledingmerk de deuren van haar vierde Nederlandse vestiging aan Noordeinde 23, in het hart van het Koninklijk Kwartier.

De nieuwe winkel beslaat 180 vierkante meter op de begane grond en komt in een karakteristieke winkelstraat die deel uitmaakt van het Royal Shopping District. Dit gebied staat bekend om zijn luxe uitstraling en diverse winkel- en horecagelegenheden, in de nabijheid van Paleis Noordeinde.

Met de komst naar Den Haag zet Bellerose een volgende stap richting landelijke dekking en versterkt het merk zijn positie binnen de Nederlandse retailmarkt. Het pand waarin de winkel wordt geopend, doet sinds 1987 dienst als winkelruimte en zal volledig worden ingericht volgens het nieuwste winkelconcept van Bellerose.

Bellerose opende in 2004 haar eerste Nederlandse winkel in Amsterdam en telt inmiddels twee winkels in Amsterdam en één in Rotterdam. De Haagse vestiging vormt een nieuwe mijlpaal in de verdere groei van het merk in Nederland.

Over Bellerose

Bellerose is een voortdurend evoluerend en groeiend Belgisch modemerk met een internationale focus, een sterke online aanwezigheid en meer dan twintig eigen winkels. Daarnaast wordt het merk verkocht in meer dan 700 multimerkenwinkels in meer dan dertig landen wereldwijd.

Sinds de oprichting in 1989 bouwt Bellerose stap voor stap aan een eigen universum. Deze groei zou niet mogelijk zijn geweest zonder de mensen die het merk maken tot wat het vandaag is. Bellerose gelooft in samenwerking met gepassioneerde en creatieve mensen en biedt hen de ruimte om zich te ontwikkelen, zodat zij samen met het merk kunnen groeien.