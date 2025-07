Bever Utrecht transformeert winkel tot klimhal voor lancering duurzaam T-shirt van gerecycled katoen

Outdoorwinkel Bever transformeert op zaterdag 5 juli zijn winkel aan de St. Jacobsstraat volledig tot klimhal voor de lancering van een bijzonder nieuw T-shirt. Het Buitenmens T-shirt is gemaakt van 100% gerecycled katoen uit oude outdoorgear die klanten eerder hebben ingeleverd bij Bever en toont prints van klimgebieden en klimelementen.

Van afval naar uniek T-shirt

Voor het eerst binnen de Buitenmens-collectie brengt Bever een uniseks T-shirt uit. Het oversized shirt is beschikbaar in drie kleuren, geïnspireerd op legendarische klimlocaties: Fontainebleau, Avalonia en Magic Wood. Het T-shirt wordt gemaakt van afgedankt textiel via de Nederlandse innovatie SaXcell. Oude spijkerbroeken en productieresten krijgen zo een tweede leven. Het productieproces verbruikt tweehonderd keer minder water dan traditioneel katoen. “Je draagt dus niet zomaar een shirt, maar het verschil,” aldus Bever.

Launch event op 5 juli met klimactivatie

Speciaal voor de lancering van het shirt wordt op zaterdag 5 juli de Bever-winkel aan de St. Jacobsstraat (de meest duurzame buitenwinkel van Nederland) volledig omgetoverd tot klimhal. Bezoekers kunnen het T-shirt deze dag kopen voor de speciale introductieprijs van € 34,95 in plaats van € 49,95. De eerste vijftig bezoekers ontvangen een goodiebag en er is een klimactivatie waarbij degene die het langst blijft hangen € 150 shoptegoed wint. Daarnaast kunnen bezoekers hun T-shirt ter plekke laten personaliseren met borduurwerk.

Aanmelden verplicht

Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden via bever.nl/buitenkalender.html om aanspraak te kunnen maken op het T-shirt voor de speciale prijs.

Evenementdetails:

Datum: Zaterdag 5 juli 2025

Locatie: Bever Utrecht St. Jacob, St. Jacobsstraat 121-123, Utrecht

Aanmelding: bever.nl/buitenkalender.html

Over Buitenmens:

De Buitenmens-collectie is Bevers duurzame kledingcollectie waarbij oude outdoorproducten worden gerecycled tot nieuwe items. De collectie bestaat uit 100% duurzaam materiaal en draagt bij aan het verminderen van textielafval door producten een tweede leven te geven.

