Binnenkijken bij Batavia Stad Fashion Outlet: Een moderne winkelbeleving

In Lelystad, op slechts 40 minuten rijden van Amsterdam, vind je Batavia Stad Fashion Outlet. Geopend in 2001 en bekend als een pionier binnen de Nederlandse outletscene. Met een derde uitbreiding in mei 2017, herbergt het outletcentrum nu 150 winkels met internationaal gerenommeerde modemerken.

In Batavia Stad ontdek je meer dan 250 felbegeerde modemerken, waaronder Scotch & Soda, Hugo Boss, Nike, Michael Kors, Fred de la Bretoniere, Armani, Le Creuset en Tommy Hilfiger.

Maar er is meer dan alleen winkelen. Batavia Stad biedt een unieke mix van attracties: het natuurreservaat de Oostvaardersplassen, de Bataviawerf met een replica van een VOC-schip, het schilderachtige Markermeer, en het verhelderende Nieuw Land Museum. Dit maakt Batavia stad een trekpleister voor zowel nationale als internationale bezoekers.

Batavia Stad gaat verder dan traditionele retail en vormt een bruisend centrum waar mode en lifestyle samensmelten. Het is meer dan alleen een werkplek; het is een wereld op zich.

De allure van Batavia Stad reikt verder dan mode. Het is een toonbeeld van duurzaamheid. Met een oppervlakte van meer dan 31.000 vierkante meter zet het outletcentrum zich in voor het verminderen van afval, het besparen van water en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Ook investeert het in biodiversiteit door het planten van fruitbomen en het installeren van vogelhuisjes en insectenhotels.

Batavia Stad betrekt bezoekers actief bij haar duurzaamheidsinitiatieven en biedt een platform voor lokale partners en duurzame merken. De toegankelijkheid staat voorop, met ruime paden die een uitnodigende omgeving creëren voor iedereen, inclusief mensen die minder mobiel zijn. Met het nabijgelegen treinstation Lelystad en elektrische laadpunten, stimuleert Batavia Stad het gebruik van groene vervoersmiddelen.

Als onderdeel van haar duurzaamheidsstreven introduceerde Batavia Stad de innovatieve 'duurzame denim shopper'. Deze unieke tassen, gemaakt van gedoneerde jeans die ter plaatse worden verzameld, ondergaan een grondig reinigingsproces voordat ze worden omgevormd tot stijlvolle, milieuvriendelijke accessoires.

Batavia Stad Fashion Outlet is meer dan een bestemming voor winkelliefhebbers; het is het toonbeeld van uitmuntende mode en duurzaamheid. Stap in deze wereld en ervaar de toekomst van detailhandel.