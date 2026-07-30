De Blue Tomato-winkel aan de Weense Rotenturmstraße was gastheer van de eerste Coffee Rave, in samenwerking met OWALA. Een perfecte start van het weekend met geweldige beats en een uitstekende sfeer.

Samen met DJ Anna Ullrich transformeerde de winkel voor 2,5 uur in een dansvloer. De talrijke bezoekers zorgden met hun energie, dans en feestvreugde voor een bijzondere eerste Coffee Rave.

Beeld: Greta Eventsolutions

Met koffie van de Espressomobil en verfrissende El Tony Mate genoten de gasten van de muziek. Bananig zorgde voor de passende versterking met vers bananenbrood.

De eerste OWALA Coffee Rave was een groot succes: een enthousiaste community, een uitgelaten sfeer en een geslaagde start van de samenwerking tussen Blue Tomato en OWALA.

Blue Tomato en OWALA vieren eerste Coffee Rave in Wenen. Beeld: Greta Eventsolutions

OWALA – where boring ends. Het motto had niet treffender kunnen zijn. Na deze geslaagde start kan men nu al uitkijken naar de volgende Coffee Rave.