Bomont Udenhout heropent in stijl na complete make-over

Goed nieuws voor modeliefhebbers in de regio: Bomont Udenhout opent binnenkort opnieuw haar deuren in een volledig vernieuwde winkelomgeving. Na een intensieve verbouwing is de winkel, met een oppervlakte van meer dan 1000 m², volledig in een nieuw jasje gestoken. Het resultaat? Een frisse, eigentijdse uitstraling en een ultieme winkelbeleving waar bezoekers volop kunnen genieten van mode én lifestyle.

Het assortiment is uitgebreid met een mooie selectie topmerken voor dames, heren én een sfeervolle living collectie. Shoppers kunnen hun hart ophalen bij merken als Rino & Pelle, Nukus, No Excess, PME Legend, Zusss en Geisha.

De feestelijke heropening vindt plaats op zaterdag 29 maart aan de Kreitmolenstraat 80 in Udenhout. Vanaf 09.30 uur worden bezoekers ontvangen met vers gebrande koffie en heerlijke lekkernijen. De eerste 200 klanten ontvangen een goodiebag t.w.v. €100,- bij een minimale besteding van €50,-. De officiële openingshandeling staat gepland om 14.00 uur. Gedurende de dag zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud, gezellige muziek én verrassende acties.

Er is bovendien voldoende gratis parkeergelegenheid, dus niets staat een feestelijk bezoek in de weg. Al nieuwsgierig naar het aanbod? De vernieuwde winkel is alvast te bezoeken, of neem een kijkje op de webshop.