BREEAM In-Use Duurzaamheidscertificaat voor Amsterdam The Style Outlets

NEINVER, een toonaangevende Europese investeerder, ontwikkelaar en exploitant van outletcentra heeft het BREEAM In-Use certificaat behaald voor Amsterdam The Style Outlets. Het outletcenter behaalde dit BREEAM In-Use duurzaamheidscertificaat voor de eerste keer en wel met een “Zeer Goed” beoordeling in zowel de Asset Performance als de Building Management categorieën.

Het outletcentrum blinkt uit op het gebied van energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en duurzaam beheer. De certificering voldoet aan de strenge normen van BREEAM In-Use V6.0.0 die met name de nadruk legt op klimaatbestendigheid, sociale waarde en de principes van de circulaire economie, terwijl het milieu, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van het gebouw worden bevorderd.

Zeer goede score op diverse onderdelen

Amsterdam The Style Outlets scoorde met de EPC A+ classificatie zeer goed op het onderdeel energie-efficiëntie. De strategische ligging nabij het treinstation Halfweg-Zwanenburg, een bushalte op slechts 500 meter afstand, de 205 fietsenstallingen en 40 oplaadpunten voor elektrische voertuigen zorgden voor de zeer goede beoordeling op het vlak van duurzame mobiliteit. De biodiversiteit wordt sterk bevorderd door de vijver van 4.700 m² omgeven door riet en weilanden. Dit is belangrijk voor het regenwaterbeheer en biedt een habitat voor amfibieën en vogels. Ook werkt Amsterdam The Style Outlets volgens ISO 14001 (Environmental Management) en ISO 50001 (Energy Management) systemen. De klimaatrisico's van het gebouw worden ook regelmatig beoordeeld.

Zero Waste gecertificeerd

Amsterdam The Style Outlets, eigendom van Neptune - een joint venture tussen NEINVER en het moederbedrijf van NUVEEN, TIAA, werd in 2020 geopend en is het enige outletcentrum in de metropoolregio Amsterdam. Met een bruto verhuurbaar oppervlak van 19.000 m² biedt het onderdak aan meer dan 115 winkels, restaurants, terrassen en een overdekte parkeergelegenheid. Het outletcenter is ook Zero Waste gecertificeerd en wint 100% van zijn afval terug.

Duurzaamheid kern van de strategie

“Bij NEINVER vormt duurzaamheid de kern van onze strategie”, zegt Alberto Vilches, Sustainability Manager bij NEINVER. “Deze certificering toont aan dat Amsterdam The Style Outlets strenge milieunormen hanteert. We zijn er trots op dat onze inspanningen worden erkend, omdat we ruimtes blijven creëren die ten goede komen aan onze bezoekers, merkpartners en de omliggende gemeenschappen.”