Buckaroo lanceert Pay by Bank als alternatief naast iDEAL

Buckaroo lanceert als eerste betaalprovider Pay by Bank in Nederland, de nieuwe online betaalmethode voor e-commerce. De introductie van Pay by Bank is een reactie op de sterke verschuivingen op de betaalmarkt, waardoor er een groeiende behoefte is ontstaan aan een voordelig alternatief dat naast iDEAL een vast prijsbeleid hanteert. Met Pay by Bank biedt betaalprovider Buckaroo het alternatief waarmee webshops het checkout proces tot 25% kunnen verkorten zonder hiervoor meer te betalen.

Paul Scholten, CEO van Buckaroo: ‘Pay by Bank zal een grote verandering teweegbrengen op de betaalmarkt. Na een succesvolle pilot kunnen we deze gegarandeerde betaalmethode officieel aanbieden. Met Pay by Bank spelen we proactief in op veranderingen waardoor we webshops nog meer kunnen ondersteunen bij het stimuleren van hun verdere groei.’

Buckaroo Pay by Bank: conversie verhogend, snel & intuïtief

Pay by Bank verkort het checkout proces met als resultaat: een eenvoudiger, efficiënter en sneller online aankoopproces, en verhoging van de conversie voor de webshop. Voor consumenten betekent betalen via Pay by Bank dat ze betalen in de eigen vertrouwde bankomgeving zonder herhaaldelijk hun betaalgegevens in te hoeven vullen. De meest gebruikte banklogo’s worden in de checkout van de webwinkel vooraan gezet en bij vervolgbetalingen wordt de voorkeursbank van de consument onthouden.

Innoveren op de betaalmarkt

In 2019 heeft de introductie van PSD2 het betaallandschap in Nederland voorgoed veranderd. Dankzij de Europese wetgeving is ook de term ‘Open Banking’ in het leven geroepen dat nieuwe manieren van online betalen mogelijk maakt.

Voor de lancering werkte Buckaroo nauw samen met IbanXS, een Open Banking platform dat met meer dan 2.000 Europese banken is verbonden. Om Pay by Bank aan te kunnen bieden zijn ook door De Nederlandsche Bank (DNB) geautoriseerde licenties vereist. In 2020 heeft Buckaroo - als één van de weinige betaalproviders - PSD2 licentie 7 en licentie 8 verworven. Hiermee kan Buckaroo als Payment Initiation Service Provider (PISP) betalingen initiëren en als Account Information Services Provider (AISP), met toestemming, toegang verkrijgen tot de betaalgegevens van de consument.