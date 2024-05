ChannelEngine versterkt Amazon mogelijkheden met overname van Retail Data Partners

ChannelEngine, een wereldleider op het gebied van marketplace integratie en management software, kondigt de strategische overname aan van Retail Data Partners, een Amerikaans bedrijf dat een innovatieve Amazon Vendor-oplossingen suite heeft ontwikkeld. Met de overname versterkt ChannelEngine haar functionaliteit voor het first-party (1P) selling model; hiermee kunnen klanten beter ondersteund worden in hun hybride verkoopstrategie op marketplaces.

ChannelEngine is een internationale autoriteit op het gebied van third-party (3P) verkoop, waarbij klanten een direct-to-consumer benadering via marketplaces kunnen hanteren. Met de toevoeging van Retail Data Partners kan ChannelEngine merken en fabrikanten de mogelijkheid bieden om Amazon Vendor en Seller te beheren via één krachtige oplossing, waarbij de winstgevendheid wordt verhoogd door procesautomatisering, diepere inzichten en het gebruik van functies zoals Dispute Recovery voor onmiddellijke impact. Hybride verkoop combineert de voorspelbaarheid en gestroomlijnde verkoop van 1P-verkoop met de flexibiliteit, hogere marges en grotere controle over prijzen, voorraad en inhoud die 3P-verkoop biedt.

De overname markeert een belangrijke mijlpaal in de missie van ChannelEngine om online verkoop voor haar klanten te stroomlijnen en te optimaliseren. "Te midden van snel veranderende markten zijn oplossingen die hybride online verkoop mogelijk maken, essentieel om het e-commerce omzetpotentieel van onze klanten te maximaliseren,” zei Jorrit Steinz, CEO en oprichter van ChannelEngine. “Daarom zijn wij bij ChannelEngine toegewijd aan het innoveren en uitbreiden van onze oplossingen. Ons doel is om een alles-in-één platform te creëren dat meerdere modellen van online verkoop mogelijk maakt, en operationele effectiviteit verbetert in één naadloze ervaring.”

Over ChannelEngine

ChannelEngine is een wereldwijd marketplaces- en e-commerce technologiebedrijf. Het e-commerce en marketplaces beheerplatform van ChannelEngine biedt merken, retailers en distributeurs de geavanceerde technische mogelijkheden die nodig zijn om de complexe uitdaging van e-commercebeheer aan te kunnen. Het ChannelEngine platform helpt klanten om makkelijk producten te verkopen op meer dan 950 online verkoopkanalen en marketplaces. Het bedrijf, met oorsprong in Leiden, Nederland, heeft nu een wereldwijd marketplaces- en partnernetwerk en kantoren in New York, München, Parijs, Dubai, Singapore, Melbourne, Dublin en Toronto. ChannelEngine bedient klanten zoals Unilever, Sanofi, Bjorn Borg, Bugaboo, Hunkemöller, Brabantia, Sonos, Electrolux en Chicco.

Over Retail Data Partners

Retail Data Partners is een SaaS-bedrijf gevestigd in de VS, dat een uitgebreide suite van SaaS-tools biedt, die speciaal zijn afgestemd voor Amazon Vendor-gebruikers, inclusief diepe inzichten, uitgebreide data services, automatisering van geschillen, automatisering van catalogusbeheer, digital shelf monitoring en forecasting.