Club République opent vierde filiaal in Alkmaar op 18 april

Club République, de sprankelende en kleurrijke boutique-formule, opent op vrijdag 18 april haar vierde filiaal in het hart van Alkmaar, aan de Langestraat 51. Na succesvolle vestigingen in Amsterdam, Utrecht en de recente opening in Eindhoven, brengt Club République haar unieke sfeer en expressieve stijl nu naar het noorden van het land.

Openingsevent

De feestelijke opening start om 11:00 uur. Om dit te vieren, verwent Club République haar eerste bezoekers met exclusieve verrassingen:

De eerste 50 klanten ontvangen bij aankoop een exclusieve goodiebag.

De eerste 100 klanten krijgen een stijlvolle tote bag.

Geniet van 10% korting op de gehele collectie tijdens de openingsdag.

Over Club République

Club République staat voor joy, expressie en “fiesta”. De kleurrijke boutiques zijn geïnspireerd op het levendige Havana – een explosie van kleur, unieke items en verrassende details. Het is dé bestemming voor jonge vrouwen die vol van het leven genieten en altijd op zoek zijn naar de nieuwste trends en must-haves.

Credits: Club République

Opgericht in 2022 en sinds 2025 officieel onderdeel van The Sting Companies, groeit Club République snel. Met de opening in Alkmaar zet het merk opnieuw een stap richting een vaste plek in het Nederlandse winkellandschap.

Kom langs op 18 april in Alkmaar en ontdek zelf waarom Club République zo bijzonder is. Laat je inspireren door het aanbod, de sfeer en de passie voor mode.