De opkomst van online handelsplatformen in de mode-industrie: een verschuiving van handelscentrum naar collectief voordeel

Het beurzen landschap in de mode-industrie is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar voorheen grote modebeurzen zoals Pitti Uomo en Modefabriek de boventoon voerden, zijn er nu talloze andere beurzen die hun plek hebben gevonden in de industrie. Dit komt mede door de opkomst van digitale technologieën en de groeiende behoefte aan meer persoonlijke en intieme beurs-ervaringen.

Op grote schaal zijn er een aantal veranderingen geweest in het beurzen landschap van de mode-industrie. Dit komt onder andere door de opkomst van digitale beurzen. Met de opkomst van technologie zijn steeds meer beurzen online gegaan, waardoor deelnemers van over de hele wereld kunnen deelnemen aan de beurs zonder fysiek aanwezig te zijn. Digitale beurzen bieden een aantal voordelen, waaronder een groter bereik en lagere kosten voor deelnemers.

De retailontwikkeling heeft dus een verschuiving gemaakt van handelscentrum naar handelsplatform. De focus ligt op het bieden van een individuele benadering voor zowel retailers als merken, met als doel collectief voordeel te behalen. CAST is hier een voorbeeld van. Zij maken gebruik van een BrandPortal. Dit is een online platform waar retailers toegang hebben tot relevante productinformatie over de aangesloten merken en laagdrempelig contact kunnen leggen met nieuwe merken.

CAST

CAST legt de nadruk op het belang van de combinatie tussen het fysieke en online bij het organiseren van beurzen. In deze moderne tijd is het belangrijk om te blijven innoveren en mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Daarom heeft CAST ervoor gekozen om hun beurs-ervaring te combineren met online mogelijkheden. Zo wordt de beurs-ervaring niet alleen verbeterd, maar ook toegankelijker gemaakt.

Een belangrijke stap die CAST heeft genomen om deze combinatie mogelijk te maken, is de ontwikkeling van een 3D-beurs. Door deze interactieve plattegrond kunnen bezoekers van tevoren al zien welke showrooms er aanwezig zijn en wat zij kunnen verwachten op de beurs. Hierdoor kunnen zij zich alvast effectief oriënteren op de beurs en hun bezoek beter plannen.

CAST begrijpt ook dat er een fysiek contactmoment aanwezig moet zijn tussen de online ervaring en de daadwerkelijke beurs-ervaring. Dit is de reden waarom CAST blijft investeren in het creëren van een fysieke ontmoetingsplek waar bezoekers elkaar en de exposanten kunnen ontmoeten. Op deze manier wordt het mogelijk om een persoonlijke connectie te maken en kan er dieper worden ingegaan op vragen en behoeften.

Door deze combinatie tussen het fysieke en online weet CAST een unieke beurs-ervaring te creëren. De online ervaring helpt om de bezoeker voor te bereiden op de beurs, terwijl het fysieke contactmoment de mogelijkheid biedt om dieper in te gaan op vragen en behoeften. Op deze manier kunnen zowel exposanten als bezoekers optimaal profiteren van de beurs.

Verschuiving van handelscentrum naar handelsplatform

De verschuiving van handelscentrum naar handelsplatform is een belangrijke ontwikkeling in de retailwereld. Waar voorheen het fysieke handelscentrum centraal stond, verschuift de focus nu naar online platforms waar retailers en merken elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel retailers als merken om hun bereik te vergroten en hun klantenbestand uit te breiden.

De BrandPortal van CAST is momenteel nog in de beginfase, maar er zullen steeds meer merken online deelnemen. Daarnaast is de BrandPortal ook voor merken een belangrijke tool om hun producten aan te bieden aan een groter publiek en om samen te werken met verschillende retailers. Online platforms zoals de BrandPortal bieden een belangrijke manier om de retailsector te versterken en nieuwe mogelijkheden te bieden voor zowel retailers als merken. Het individuele karakter van deze platforms zal hierbij een belangrijke rol blijven spelen.