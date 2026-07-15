Diamonds Factory opent nieuwe winkel in winkelcentrum Trinity Leeds

De Britse juwelier Diamonds Factory opent een nieuwe winkel in winkelcentrum Trinity Leeds. Het merk is gespecialiseerd in op maat gemaakte verlovingsringen en juwelen en biedt naast kant-en-klare collecties ook privéconsultaties en ontwerpbegeleiding.

De locatie in Leeds begon als een showroomconcept dat vorige zomer werd gelanceerd, volgens Darragh Duggan, regionaal salesmanager bij Diamonds Factory. Volgens Duggan presteerde de showroom boven verwachting. De vraag van klanten, de naamsbekendheid en de reacties uit de gemeenschap zijn de redenen achter de beslissing om een volledige winkel in de stad te openen.

“De nieuwe winkel is ontworpen om de klantervaring te verbeteren en biedt een grotere winkelruimte, een uitgebreider productaanbod en een meer meeslepende omgeving om de nieuwste collecties te ontdekken,” aldus Duggan.

De nieuwe winkel voert het gebruikelijke assortiment van het merk, van traditionele solitaire-ontwerpen tot meer eigentijdse en alternatieve stukken.