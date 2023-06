Don’t Waste Culture opent pop up shop in Amsterdam

Het razendsnel groeiende, internationale high end streetwear fashion merk Don’t Waste Culture komt naar Amsterdam. Van 29 juni tot 2 juli opent de pop-upshop van DWC bij de Filmhallen met een unieke show. Mis deze wereldwijde première niet.

De opening op donderdag 29 juni om 13.30 uur is een exclusief member-event, waar slechts 88 plaatsen beschikbaar zijn. Onder de bezoekers wordt een exclusieve custom made Brekr/Don't Waste Culture Fatbike ter waarde van 4000 euro verloot. De arti collection-campagne-movie Spring/Summer 2023 gaat in een van de bioscopen van de Filmhallen in première en de bezoekers krijgen óók een preview van de Wintercollectie. Tijdens het feest met lekkere muziek en spannende cocktails maken bezoekers kennis met het hele team inclusief een meet & greet met designer en creative director Bas Dijkhuis.

Daarna is de pop-up shop dagelijks tot en met 2 juli geopend van 10.00 tot 18.00 uur in het Fotolokaal aan de Hannie Dankbaarpassage nr. 15.

Don’t Waste Culture kenmerkt zich door een eigen stijl met de nadruk op kwaliteit en creativiteit. Het fashionmerk heeft internationaal een indrukwekkend relatiebestand opgebouwd met tienduizenden trouwe, online klanten uit zo’n 60 landen. Zij herkennen de boodschap van Don’t Waste Culture: gebruik je identiteit, je cultuur als kracht. Het jonge bedrijf is dit jaar over een miljoen euro omzet gegaan en timmert ook internationaal aan de weg. Tijdens de recente Milaan Fashion Week had DWC een eigen showroom en tegelijk met de pop-up shop in Amsterdam doet het merk een activatie tijdens het Splash! Festival bij Berlijn.

De kleding van Don’t Waste Culture is te koop in winkels in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. In Amsterdam opent Don’t Waste Culture nu voor het eerst een eigen winkel met uitsluitend eigen kleding uit de succesvolle Spring/Summer 2023 collectie. ‘We willen onze klanten de mogelijkheid bieden elkaar nu ook fysiek te ontmoeten in een inspirerende en creatieve omgeving die we speciaal voor deze pop-up shop hebben ontwikkeld’, zegt Karel Kloeze, commercial director Don’t Waste Culture.