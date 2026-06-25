Een zomer vol Studio 100-beleving in Batavia Stad

Batavia Stad Fashion Outlet en Studio 100 vieren deze zomer samen hun verjaardag. In juli en augustus staat het Outlet Centre elke zondag in het teken van familie-entertainment. Bezoekers kunnen bekende Studio 100-helden ontmoeten tijdens meet & greets en genieten van grote live-optredens.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Batavia Stad en het 30-jarig bestaan van Studio 100 is er een bijzonder zomerprogramma samengesteld. Tijdens de zomervakantie vormt het Outlet Centre wekelijks het decor voor een dag vol entertainment voor bezoekers van alle leeftijden.

De feestelijke reeks van negen themadagen gaat op 5 juli officieel van start. Naast meet & greets met sterren uit de wereld van Studio 100, zorgen de liveoptredens van Studio 100 Zingt en K3 voor extra sfeer en beleving in het Centre. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor bezoekers van Batavia Stad.

Programma

Juli

5 juli – Meet & Greet met Samson en Marie

12 juli – Meet & Greet met Bumba & Bumbina

19 juli – Liveoptreden Studio 100 Zingt

26 juli – Meet & Greet met Kabouter Plop

Credits: Batavia Stad

Augustus

2 augustus – Liveoptreden K3

9 augustus – Meet & Greet met Maya de Bij & Willy

16 augustus – Meet & Greet met Mega Mindy

23 augustus – Meet & Greet met Bumba & Bumbina

30 augustus – Meet & Greet met Piet Piraat

Credits: Batavia Stad

Shoppen, beleven en ontmoeten

Met de komst van Studio 100 voegt Batavia Stad deze zomer een extra dimensie toe aan het outletbezoek. Naast het ontdekken van het uitgebreide mode-, lifestyle- en beautyaanbod, kunnen bezoekers hun favoriete Studio 100-sterren ontmoeten en genieten van liveoptredens. Daarmee biedt Batavia Stad een complete dag uit, waarin winkelen en entertainment hand in hand gaan.

Al 25 jaar de eerste

Batavia Stad Fashion Outlet viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Het Outlet Centre was de eerste fashion outlet in Nederland en is in de afgelopen kwart eeuw uitgegroeid tot een toonaangevende retailbestemming met jaarlijks miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland. Sinds de start in 2001 heeft Batavia Stad zich ontwikkeld tot een gevestigde retailbestemming die nog altijd de standaard zet. Tussen 2008 en 2017 groeide het Centre in drie uitbreidingsfases van 6.000 m² naar ruim 31.000 m² winkeloppervlak, met inmiddels 150 winkels en horecagelegenheden.