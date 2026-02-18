Europees retailplatform van Neinver boekt 1,72 miljard euro aan merkomzet in 2025, teken van aanhoudende groei en sterke prestaties

NEINVER sloot 2025 af met 1,72 miljard euro aan merkomzet in de twintig retailobjecten die het in Europa beheert. Dit is een stijging van vijf procent op vergelijkbare basis ten opzichte van 2024 en zet de reeks opeenvolgende groeijaren voort. De portefeuille, bestaande uit zestien outletcentra en vier retail- en leisureparken, onderstreept het outletformat als een belangrijk strategisch kanaal voor merken.

Alle centra lieten omzetgroei zien, met opmerkelijke stijgingen bij Amsterdam The Style Outlets (plus achttien procent), Factory Annopol in Polen (plus tien procent) en Parque Alegra in Spanje (plus acht procent). Per markt noteerde Nederland de hoogste groei (plus achttien procent), gevolgd door Spanje (plus zes procent) en Polen (plus vier procent).

NEINVER verwelkomde in 2025 bovendien meer dan zeventig miljoen bezoekers in zijn centra. De bezettingsgraad bleef sterk en handhaafde het hoge niveau van voorgaande jaren (97 procent). Belangrijke retailindicatoren, waaronder de gemiddelde besteding per aankoop en de conversieratio, verbeterden met drie procent op jaarbasis.

Daniel Losantos, CEO van NEINVER, licht toe: “De positieve resultaten tonen het aanhoudende succes van onze aanpak: een langetermijnengagement voor actief vermogensbeheer en het creëren van waarde voor merken, consumenten en investeringspartners.”

Hij voegt toe: “Dertig jaar geleden openden we Las Rozas The Style Outlets, het eerste outletcentrum in Spanje en een van de eerste in Europa. Sindsdien hebben we onze waardepropositie voortdurend ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van onze merkpartners en klanten. Voor merken betekent dit efficiëntie, wendbaarheid en groei; voor consumenten draait het om waarde, gemak en uitzonderlijke ervaringen. Vooruitkijkend blijven we ons richten op kwaliteit, het verbeteren van onze centra en het aantrekkelijker, meer ervaringsgericht en duurzamer maken ervan.”

2025 was voor NEINVER het meest actieve verhuurjaar tot nu toe. Dit commerciële momentum ondersteunde de hoge bezettingsgraden en een aanhoudende focus op het optimaliseren van de huurdersmix en de ruimte-indeling. NEINVER heeft zijn samenwerkingen versterkt met merken als Nike, Guess, Levi’s, ASICS, Bestseller Group, Puma, Skechers, PVH Group, adidas, Hugo Boss, Pandora, Rituals, New Balance, Groupe SEB en Maus Frères.

Het bedrijf breidde ook zijn horeca-aanbod verder uit met nieuwe merken zoals PAUL, Lindt’s Choco Bar, Costa Coffee, Alice Pizza, Roadhouse, Billy Tacos, Poke House, Pariani, Jeff de Bruges, Kusmi Tea en Chalito.

Investeringsprogramma en pijplijn: Focus op kwaliteit

NEINVER bleef zijn portefeuille in 2025 verbeteren via omvangrijke renovatieprojecten. Dit omvatte een uitgebreide upgrade van zowel de binnen- als buitenruimtes van Las Rozas The Style Outlets (Madrid). Ook werd een nieuw foodplaza gecreëerd en werden landschapsverbeteringen doorgevoerd bij Castel Guelfo The Style Outlets (Bologna). Deze initiatieven onderstrepen de voortdurende inzet van het bedrijf om hoogwaardige omgevingen te bieden voor zowel merken als bezoekers.

Vooruitkijkend staat in Spanje een renovatie van San Sebastián de los Reyes The Style Outlets (Madrid) gepland voor 2026. Viladecans The Style Outlets (Barcelona) bevindt zich in de planningsfase voor een uitbreiding. In Italië zal Vicolungo The Style Outlets (Novara) zijn recent gerealiseerde foodplaza verder verbeteren.

Op het gebied van ontwikkeling boekt NEINVER vooruitgang met Alpes The Style Outlets, zijn tweede project in Frankrijk. Dit project zal 20.400 m² winkelruimte bieden en de opening wordt eind 2027 verwacht. Het is strategisch gelegen op slechts 25 minuten van Genève, direct aan de A40-snelweg, een belangrijke route die Parijs verbindt met Genève en de Mont Blanc-regio. Daarnaast ligt het op slechts vijf minuten rijden van het TGV-station. Het ontwerpproject is grondig herzien, waarbij prioriteit is gegeven aan groene ruimtes, duurzame energie en mobiliteit.

Duurzaamheid als kernwaarde

Duurzaamheid blijft een centrale pijler binnen de strategie van NEINVER. Neptune, de joint venture tussen NEINVER en TIAA (het moederbedrijf van Nuveen Real Estate), behaalde voor het zesde opeenvolgende jaar een 5-sterren GRESB-rating, met een score van 93 op 100 in de beoordeling van 2025.

Over NEINVER

NEINVER is een toonaangevende Spaanse multinational, gespecialiseerd in vastgoedontwikkeling, investeringen en vermogensbeheer in heel Europa. Het bedrijf is de grootste exploitant van outletcentra in Spanje en Polen en beheert twee eigen merken: The Style Outlets en FACTORY.

NEINVER, opgericht in 1969, beheert momenteel zeventien outletcentra, vier retailparken en een portefeuille van meer dan 800 merken in zes Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Nederland. Met een sterke focus op duurzaamheid stelt de ‘Building Tomorrow’-strategie van het bedrijf doelen die gericht zijn op het genereren van een positieve impact op maatschappij en milieu. Dit versterkt de veerkracht van het bedrijf en bevordert de betrokkenheid van medewerkers.