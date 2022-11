Factoringproduct specifiek voor de mode-branche geïntroduceerd door MODINT Credit & Finance en Voldaan

De modebranche is volop in beweging en vraagt veel flexibiliteit. De huidige economische situatie vergt het nodige van het MKB en onze sector in het bijzonder. Kosten stijgen, schaarste groeit en de supply chain is ontregeld. Marges worden kleiner en leadtimes langer. Producenten verlangen hogere en eerdere vooruitbetalingen, en gelijktijdig vragen afnemers om ruimere betalingscondities. Dit drukt in toenemende mate op de eigen liquiditeit waarmee de behoefte aan werkkapitaal aanzienlijk groter wordt.

MODINT Credit & Finance en Voldaan Factoring BV slaan de handen inéén met een factoringproduct op maat voor de mode-branche; Fashion Factuur Factoring (FFF). Door de expertise van beide partijen te bundelen kunnen modeondernemers profiteren van een financieringsoplossing die nog meer aansluit op hun behoeften. Vanaf november 2022 is de samenwerking live en kunnen Nederlandse facturen verkocht worden op www.fashionfactuurfactoring.nl.

De naam 'fashion factuur factoring' maakt duidelijk dat het hier gaat om financiering van (individuele) facturen, oftewel American Factoring. Voldaan en MODINT Credit & Finance zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe dienstverlening vele Nederlandse mode-ondernemers een helpende hand biedt om te groeien. Fashion Factuur Factoring is toegankelijk voor iedere ondernemer, startend of ervaren, zonder aanmeldkosten en tegen een vaste, heldere vergoeding. De meeste financieringsoplossingen zijn gebaseerd op de kredietwaardigheid van de ondernemer en vergen veel meer tijd om de financiering rond te krijgen. Met FFF kan dit snel en eenvoudig binnen 24 uur geregeld zijn. Ondernemers in de modebranche kunnen hiermee snel en meer werkkapitaal tot hun beschikking krijgen, in samenhang met een passend advies vanuit MODINT Credit & Finance. Alle productspecificaties zijn te vinden op www.fashionfactuurfactoring.nl.

Over MODINT Credit & Finance

Met 75 jaar ervaring in de fashion, textiel, schoenen en sport, is MODINT Credit & Finance dé creditmanagementspecialist in de sector. Vanuit kantoren in Arnhem en Kleve ontzorgt MODINT Credit & Finance circa 500 voornamelijk Europese klanten met o.a. debiteurenbeheer, incasso kredietverzekeringen, financieringen en juridisch advies.

Over Voldaan

Voldaan helpt ondernemers met het verkrijgen van meer werkkapitaal doormiddel van factuurovername. De werkwijze van Voldaan maakt factoring toegankelijker voor startende of kleine ondernemers, onder anderen door het eenvoudige proces en voorwaarden zonder kleine lettertjes met goed fatsoen.