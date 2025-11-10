Grote bijdrage Amsterdam The Style Outlets aan duurzaam succes NEINVER

De joint venture tussen NEINVER en Nuveen Real Estate heeft voor het zesde jaar op rij de hoogste GRESB-beoordeling behaald: een 5-sterrenclassificatie met een score van 93 punten. Daarmee behoort het portfolio, waarin ook het Nederlandse outletcentrum vertegenwoordigd is, tot de top drie van meest duurzame retailvastgoedportefeuilles in Europa.

Consistent beleid

De beoordeling van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erkent het consistente beleid van NEINVER op het gebied van energie-efficiëntie, emissiereductie en circulair beheer. De 15 beoordeelde assets, verspreid over Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en Nederland, realiseerden onder meer een 5% daling van operationele emissies en een 3% vermindering van energieverbruik in 2024, ondanks toenemende commerciële activiteit. Sinds 2019 is het energieverbruik met 27,5% en de uitstoot met 31% teruggebracht.

“Deze resultaten tonen aan dat duurzaamheid geen bijzaak is, maar een structureel onderdeel van onze bedrijfsvoering,” zegt David Hernández Nuñez, Sustainability Manager bij NEINVER. “We blijven investeren in energie-efficiënte installaties, hernieuwbare energie en circulaire afvalstromen die meetbare resultaten opleveren voor zowel onze partners als de lokale gemeenschappen.”

Pascal Brouwer, Centrummanager van Amsterdam The Style Outlets, vult aan: “Onlangs vierden we ons vijfjarig jubileum en duurzaamheid is sinds het allereerste begin diep verankerd in de dagelijkse operatie van Amsterdam The Style Outlets. Deze GRESB-erkenning onderstreept dat nog maar eens. We zien dat zowel merken als bezoekers duurzaamheid steeds vaker als een vanzelfsprekend onderdeel van de winkelervaring beschouwen. Dat vraagt om continue optimalisatie — van energiebeheer tot afvalreductie — en dat is precies waar we als centrum op inzetten.”

Duurzaamheid als drijvende kracht achter vernieuwing

De GRESB-erkenning valt samen met een periode van sterke portfoliovernieuwing. Tijdens de vastgoedbeurs MAPIC 2025 presenteerde NEINVER de volgende generatie The Style Outlets: centra die nog sterker inzetten op beleving, design en milieuprestaties. De plannen omvatten onder meer een nieuw duurzaam ontwerp voor Alpes The Style Outlets (Frankrijk) en renovatieprojecten in Spanje en Italië. Deze projecten passen binnen het bredere ESG-programma ‘Building Tomorrow’, gericht op het creëren van waarde op lange termijn door milieubewust beheer en sociale betrokkenheid.

Voorbeeldfunctie voor Nederland

Ook Amsterdam The Style Outlets profiteert van deze duurzame aanpak. Het centrum draait volledig op groene energie, beschikt over een Zero Waste-certificering en past energie-optimalisatie toe via geavanceerde gebouwbeheersystemen. Daarmee fungeert het als voorbeeld binnen de Nederlandse retailsector, waar de combinatie van duurzaamheid, bereikbaarheid en merkbeleving steeds belangrijker wordt voor consumenten en merken.