Guts & Gusto opent nieuwe winkel in hartje Amersfoort

Mode- en lifestylemerk Guts & Gusto breidt verder uit met een nieuwe winkel in het centrum van Amersfoort. Eind mei opent het merk de deuren van een gloednieuwe winkel aan de Langestraat, waarmee het zijn groei in de fysieke retail voortzet.

Uitbreiding dankzij sterke groei

Guts & Gusto staat bekend om de combinatie van fashion en fun, zowel online als in de bestaande winkels. Met meer dan 250 enthousiaste medewerkers – de ‘Gutsies’ – werkt het team met passie aan het merk. De focus op service en een bewuste productieaanpak, waarbij niet meer wordt geproduceerd dan nodig is, maakt Guts & Gusto uniek in de mode-industrie. Deze aanpak draagt bij aan de sterke groei van het merk en de opening van nieuwe winkels.

Vacatures: versterk het team in Amersfoort

Voor de nieuwe winkel in Amersfoort is Guts & Gusto op zoek naar enthousiaste collega’s die het team komen versterken. Geïnteresseerden die willen bijdragen aan het succes van de nieuwe vestiging kunnen zich nu aanmelden.

Bij Guts & Gusto draait het niet alleen om mode, maar ook om een fijne en informele werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Of zoals de Gutsies het zelf zeggen: ‘Nothing slays more than personality!’

Over Guts & Gusto

Guts & Gusto is een snelgroeiend modebedrijf dat zowel online als offline een breed publiek aanspreekt. Met een sterke focus op klantbeleving en duurzaamheid biedt het merk exclusieve collecties die perfect aansluiten bij de laatste trends.