Guts & Gusto opent nieuwe winkel in Utrecht

Aanstaande zaterdag 20 januari opent Guts & Gusto aan de Steenweg 36-38 de deuren van haar nieuwe locatie in het centrum van Utrecht. Ruim zes jaar was populaire fashion retailer gevestigd aan de Choorstraat, maar verhuist nu dus naar het voormalige pand van de H&M en Monki aan de Steenweg.

“Aan de Choorstraat huurden we de winkelruimte van de Gemeente Utrecht en betrof in eerste instantie een tijdelijk contract van twee jaar. Dit omdat er plannen waren om het hele complex, waar de winkel deel van uitmaakt, een andere invulling te geven. Om diverse redenen werd het tijdelijke contract meerdere keren verlengd waardoor we er uiteindelijk ruim zes jaar hebben gezeten.” aldus Maarten ten Voorde, mede-eigenaar van Guts & Gusto en onder andere verantwoordelijk voor de expansie van de onderneming.

Credits: Guts & Gusto

Hij vervolgt: ”Begin vorig jaar werd duidelijk dat het tijdelijke huurcontract niet meer kon worden verlengd waardoor we op zoek zijn gegaan naar een passende nieuwe locatie. Deze hebben we gevonden aan de Steenweg 36-38 waar we een 300m2 grote en fonkelnieuwe winkel hebben gebouwd waar we erg trots op zijn.”

De inrichting van de winkel past binnen de huidige Guts & Gusto stijl, met weer een unieke twist met vernieuwende elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste trends. De winkel wordt zaterdagochtend om 10:00 uur feestelijk geopend met een hapje, drankje en goedgevulde goodiebags voor de eerste bezoekers.

Naast de locatie in Utrecht beschikt Guts & Gusto, van oorsprong Twents bedrijf, op dit moment over acht andere filialen verspreid door Nederland, zoals Rotterdam, Enschede, Groningen en Eindhoven. Daarnaast verwacht de onderneming in 2024 nog drie nieuwe winkels in Nederland te openen, waar die precies gaan komen wordt gedurende het jaar bekendgemaakt.