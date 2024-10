Guts & Gusto opent nieuwe winkels in Amsterdam en Amersfoort

Guts & Gusto blijft groeien! In 2025 opent de populaire modeketen twee nieuwe winkels in Nederland. Al bekend van hun online shop en stijlvolle fysieke locaties, breidt Guts & Gusto zijn aanwezigheid in het retaillandschap verder uit.

De eerste nieuwe winkel van 2025 gaat in februari open aan de Hartenstraat 8 in Amsterdam. Dit is midden in de iconische 9 Straatjes, een hotspot voor mode, design en unieke boetieks. Vlak daarna volgt Amersfoort, waar een tweede winkel opent aan de Langestraat, de belangrijkste winkelstraat van de stad.

Credits: Guts & Gusto

Na de opening van vier winkels in 2024 – waarvan de laatste zal openen op twee november in Zwolle – blijft Guts & Gusto zich ook in 2025 richten op uitbreiding van het fysieke winkelbestand. Het doel voor 2025? Minimaal vier nieuwe winkels openen om nog meer klanten een plek te geven om offline te shoppen.

"We zijn ontzettend blij met deze nieuwe locaties in Amsterdam en Amersfoort," zegt Maarten ten Voorde, CEO & medeoprichter van Guts & Gusto. "Deze steden hebben een geweldige uitstraling en er gaan al ontzettend veel online bestellingen naartoe. Met deze nieuwe winkels willen we onze klanten daar ook een fysieke shopervaring bieden. Daarnaast hebben we nog meer plannen voor 2025, met minimaal twee extra winkels die later dat jaar openen."

Credits: Guts & Gusto

Met deze uitbreidingen blijft Guts & Gusto zijn positie in het Nederlandse retaillandschap versterken, zowel online als offline.