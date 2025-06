Gymshark opent zaterdag 21 juni gloednieuwe winkel van drie verdiepingen in de Kalverstraat in Amsterdam

Gymshark, de fitness community en -kleding, kondigt vandaag aan dat het een winkel van drie verdiepingen opent aan de Kalverstraat 178. De feestelijke opening op zaterdag 21 juni belooft een dag vol entertainment te worden.

Amsterdam wordt de thuisbasis van Gymshark’s eerste permanente winkel op het Europese vasteland. Vanaf dag één zijn hier de iconische collecties van het merk verkrijgbaar, waaronder de populaire lijnen zoals Power en Vital. In de winkel vind je ook de iconische zones speciaal voor shorts en leggings, én de opvallende paspoppen die zijn gebaseerd op echte leden van de Gymshark-community.

Credits: Gymshark

De opening valt samen met het On The Ring Festival, dat de 750e verjaardag van Amsterdam viert, en komt precies op het moment dat de fitnesswereld in Nederland flink aan het groeien is. Naar schatting is Nederland goed voor zo’n 5% van de totale Europese markt. Bovendien is ongeveer 17% van de bevolking lid van een sportschool of fitnessclub, een van de hoogste percentages in Europa*.

Ben Francis, oprichter en CEO van Gymshark, zegt: “De gym- en fitnesscultuur in Amsterdam is absoluut booming, en met meer dan 9 miljoen bezoekers per jaar aan de Kalverstraat kan ik mij geen betere plek voorstellen om onze eerste permanente Europese winkel te openen. Ik kijk ernaar uit om iedereen op de 21e persoonlijk welkom te heten én om zelf een paar sportscholen in de stad uit te proberen. Ik hoorde al dat er die dag een feestje in de stad gaande is...”

Credits: Gymshark

De winkel aan de Kalverstraat telt drie verdiepingen en heeft een oppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter. Eerder openden er al Gymshark-winkels in onder andere Dubai Mall en Westfield White City in Londen. Later dit jaar volgt de tweede flagship store van het merk aan Bond Street in New York.