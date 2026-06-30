Herenmodezaak ROKA verhuist van Groningen naar Roden

Herenmodespeciaalzaak ROKA verruilt eind dit jaar de stad Groningen voor Roden. De bekende specialist in trouwpakken en herenmode opent de deuren van haar nieuwe winkel direct naast bruidsmodezaak Fem Weddingshop. Met deze strategische verhuizing ontstaat er in Roden een compleet centrum voor aanstaande bruidsparen.

Na jarenlang een vast gezicht te zijn geweest in Groningen, kiest ROKA bewust voor een nieuwe stap. De verhuizing naar Roden biedt de kans om de winkelervaring voor klanten verder te optimaliseren. De exacte openingsdatum wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Alles voor de bruiloft onder één dak

De keuze voor de nieuwe locatie is niet toevallig. Door de vestiging direct naast Fem Weddingshop te openen, kunnen aanstaande echtparen in één bezoek slagen voor hun complete huwelijkscouture. Waar de bruid haar droomjurk kiest bij Fem, loopt de bruidegom straks simpelweg naarast voor een perfect passend trouwpak bij ROKA.

"We kijken enorm uit naar deze verhuizing", laat de directie van ROKA weten. "Roden is een ondernemend en goed bereikbaar dorp met een sterke regiofunctie. Door onze krachten fysiek te bundelen met Fem Weddingshop, bieden we aanstaande bruidsparen een unieke en tijdbesparende totaalbeleving die nergens anders in de regio te vinden is."

Continuïteit voor klanten

Klanten die momenteel een bestelling hebben lopen of dit jaar nog trouwen, merken niets van de verhuizing. Alle lopende afspraken, passessies en leveringen worden tot de verhuizing volledig verzorgd vanuit de huidige winkel in Groningen. Bestellingen voor het nieuwe trouwseizoen zullen vanaf eind dit jaar worden warm onthaald in het nieuwe pand in Roden.