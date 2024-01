In een recent gesprek met Elianne Havinga, HR-directeur, en Hieke Bakker, Europees Verkoopdirecteur bij WE Fashion, werd de kern van hun Store Stars programma toegelicht. Dit programma vormt een diepgaand geïntegreerde strategie in het ethos van het bedrijf. Het Store Stars-programma van WE Fashion, ooit gestart als een uitgebreid trainingsprogramma op papier, heeft zich ontwikkeld tot een eigentijds programma dat aansluit bij de nieuwe generatie in onze stores. Deze ontwikkeling weerspiegelt de sterke overtuiging van WE Fashion in het koesteren en ontwikkelen van hun personeel, wat naadloos aansluit bij de bredere HR-strategieën van het bedrijf. Deze strategieën richten zich op kwalitatieve groei en gedragstransformatie van het personeel.

Store Stars 2.0

Een sleutelcomponent van het vernieuwde opleidingssysteem, Store Stars 2.0 genoemd, betreft een update van de WE-Academy, het online ontwikkel platform van WE Fashion. De overstap van traditionele handboeken naar interactieve, compacte learningbites van maximaal 15 minuten is speciaal ontworpen voor Gen Z-medewerkers. Deze manier van ontwikkelen wordt aangevuld met persoonlijke teamtrainingen, gericht op het verbeteren van vaardigheden en het bewerkstelligen van gedragsverandering in real-time.

Elianne Havinga benadrukt het belang van Store Stars in het versterken van het zelfvertrouwen en de beroepsvaardigheden van de medewerkers, vooral op het gebied van communicatie en interactie met de klant. Deze nadruk op medewerkers ontwikkeling vormt het hart van de aanpak van WE Fashion. Elke medewerker draagt de bedrijfswaarden uit in de omgang met de klant.

Hieke Bakker legt de nadruk op het behandelen van klanten als gasten, wat resulteert in een emotioneel rijke winkelervaring. Medewerkers worden getraind om de service en het advies dat wij geven te personaliseren zodat de gast een optimale winkelbeleving ervaart. Met hun ambitie om het Store Stars programma continu te ontwikkelen en uit te breiden, streven Havinga en Bakker ernaar om een levendige en relevante trainingservaring te bieden, die niet alleen aantrekkelijk is voor medewerkers, maar hen ook transformeert in ware service-experts.