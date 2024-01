Het verheffen van stijl door het Key Opinion Leader-programma van Suitsupply

Als een prominente speler in de mode-industrie, is Suitsupply bezig met het herdefiniëren van zijn merk en klantinteractie door het innovatieve Key Opinion Leader (KOL) programma. Dit initiatief is een strategische stap die aansluit bij de visie van het bedrijf om te transformeren van een bestemming voor enkel pakken naar een allesomvattende styling hub.

De visie: Een styling bestemming, niet alleen pakken

Centraal in de visie van Suitsupply staat het idee dat de winkelteams meer zijn dan enkel verkopers; zij zijn een cruciaal onderdeel van de marketingstrategie. Met minimale afhankelijkheid van traditionele reclame, focust het merk op mond-tot-mond reclame en klanten aanbevelingen. Het KOL-programma streeft ernaar deze visie te versterken door Suitsupply te positioneren als een bestemming voor uitgebreid stylingadvies, dat verder gaat dan alleen pakken. De KOL's spelen een sleutelrol in het verrijken van de stijl van klanten met persoonlijke accenten zoals dassen, pochetten en andere accessoires, vooral voor diegenen die een verfijnde look zoeken voor bijzondere gelegenheden.

Credits: Suitsupply

Doelen: Toegankelijkheid, relateerbaarheid en divers bereik

Doelstellingen van het programma zijn onder meer het toegankelijker en herkenbaarder maken van formele kleding voor zowel medewerkers als klanten door de unieke stijlen van elke KOL. Deze rolmodellen, met hun diverse esthetiek, vergroten het bereik en de inclusiviteit van Suitsupply. Daarnaast fungeert het programma als een creatieve manier om organisch performance marketing te implementeren, met een effectief wereldwijd bereik. Ook streeft het ernaar om de winkelervaring voor klanten persoonlijker te maken door Sales Advisors uitgebreid te trainen in productkennis en pasvorm.

Impact op Suitsupply en toekomstperspectief

Sinds de start, twee jaar geleden, heeft het KOL-programma een significante invloed gehad op het merkimago van Suitsupply, waardoor het merk toegankelijker werd op het gebied van formele kleding. Het heeft de dynamiek in de winkels versterkt en bijgedragen aan de diversificatie van het klantenbestand na COVID-19, vooral gezien de toenemende interesse in formele kleding naast de dominantie van streetwear. Voor de toekomst is het doel dat elk verkoop teamlid de KOL-status nastreeft, waarbij persoonlijke stijl, kennis en superieure klantenservice centraal staan.

Credits: Suitsupply

De KOL's bij Suitsupply zijn meer dan ambassadeurs; ze zijn een fundamenteel onderdeel van het verhaal van het merk. Ze organiseren klantenevenementen, bepalen styling normen en geven feedback op collecties. Voordelen voor een KOL omvatten reizen naar het hoofdkantoor van Suitsupply in Amsterdam, bezoeken aan Italiaanse textielfabrieken en vermeldingen op de social media van het merk.

Samenvattend, het KOL-programma van Suitsupply overstijgt het verkopen van pakken; het inspireert en verheft persoonlijke stijl, biedt een unieke winkelervaring en cultiveert een gemeenschap van stijlliefhebbers die het merk voortstuwen.