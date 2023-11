In tijden van opkomende webwinkels: Hoe blijf je relevant met je verkoopteam in de winkel?

Het bezoeken van een winkel en het direct ervaren van een product is vaak de eerste kennismaking met een merk. De medewerkers in de winkel vormen daarmee een cruciale schakel tussen het merk, het product en de consument. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal webshops op 1 januari 2023 gestegen naar 84.000, terwijl het aantal fysieke winkels is gedaald naar 82.000. Dit betekent dat er voor het eerst meer webshops zijn dan fysieke winkels in Nederland. Hierdoor staan bestaande en nieuwe fysieke winkels onder druk om een unieke merk- en productbeleving te bieden om klanten te blijven aantrekken. De verschillende functies binnen een winkel worden hierdoor belangrijker en het ontwikkelen van een onderscheidend karakter is essentieel.

Veel winkels richten zich puur op het presenteren van hun product, wat soms als kil en afstandelijk ervaren kan worden. Dit kan een van de redenen zijn waarom consumenten fysieke winkels vermijden. Om dit tegen te gaan, hecht YAYA veel waarde aan een gastvrije sfeer in al hun fysieke winkels.

Een verkoopadviseur bij YAYA is niet alleen een presentator van de collecties, maar ook een stylist voor klanten, die complete oplossingen biedt. Gedreven door enthousiasme voor de tijdloze kledingstukken van het merk, zorgt hij of zij ervoor dat klanten zich op hun gemak voelen. Onder leiding van de winkelmanager, die de dagelijkse operaties soepel laat verlopen, staat het in-store team klaar om elke bezoeker een unieke ervaring te bieden.

YAYA, opgericht in 1992, is uitgegroeid van een bescheiden modemerk tot een vooraanstaand Nederlands lifestylemerk, bekend om haar elegante kleding en chique woonartikelen. Met een wijdverspreide aanwezigheid in meerdere landen staat YAYA symbool voor tijdloze elegantie en stijl.

De retail marketeer speelt een sleutelrol in het overbrengen van YAYA’s boodschap naar elke winkel, door de coördinatie en controle van offline marketingcampagnes. Deze functie is essentieel om ervoor te zorgen dat elke conceptstore en shop-in-shop op één lijn zit en dat er met hen wordt gecommuniceerd.

Er zijn veel manieren om waardevolle momenten voor klanten te creëren binnen de retailomgeving.