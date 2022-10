Itsperfect eerste Nederlandse ERP-aanbieder in Europese ERP- programma van Shopify

Shopify breidt zijn ERP-programma uit en gaat de samenwerking aan met lokale ERP-oplossingen in Europa waaronder Itsperfect in Nederland en partijen in Duitsland en Spanje.

Eerder al introduceerde Shopify een global ERP-programma. Hierop volgt dit ERP-programma om lokale Europese Enterprise Resource Planning-partners de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten en directe integraties met Shopify te bouwen.

Lokale behoeften, lokaal ERP-programma

“Nederlandse merchants, net als Duitse, Spaanse of andere Europese ondernemers, stellen andere eisen aan handel dan in andere delen van de wereld. Om merchants in staat te stellen hun klanten zo goed mogelijk te helpen, lanceren we dit lokale ERP-programma. Zo ondersteunen we merchants bij de complexiteit die komt kijken bij het runnen van hun business met regionale partners die de nuances van markt goed kennen. Commerce gaat verder dan een transactie: je wilt de consument zo goed mogelijk leren kennen en werken aan een relatie. Lokale oplossingen, afgestemd op de markt hebben de toekomst in retail en helpen om consumentgerichter te werken - en aan die toekomst is Shopify al aan het bouwen”, aldus Mel van Lieshout, country manager Nederland bij Shopify.

Out-of-the-box connectie voor fashion brands

"Itsperfect helpt modemerken om de controle te krijgen over elk proces binnen hun bedrijf - of het nu gaat om ontwerp, productie, orderintake, logistiek, financiën of verkoop. We hebben inmiddels meer dan honderd klanten gekoppeld met Shopify als hun commerce platform en we werken graag samen om de complexiteit voor onze klanten te verminderen, zodat ze zich kunnen richten op hun business zonder zich zorgen te hoeven maken over hun backoffice. Deelnemen aan het lokale ERP-programma van Shopify was daarom een makkelijke beslissing: met de nieuwe koppeling kunnen fashion brands hun online winkel soepel integreren met onze gebruiksvriendelijke oplossingen en de toekomst van commerce benutten", vertelt Stefan Methorst, CEO bij Itsperfect.

Shopify Apps

Met het lokale ERP-programma krijgen merchants toegang tot een scala aan gecertificeerde openbare apps die direct geïntegreerd zijn met Shopify. ERP partners die geïnteresseerd zijn in deelname aan het Shopify ERP programma kunnen eenvoudig een Shopify App bouwen die voldoet aan Shopify's app ontwikkelingseisen en hun ERP koppelen aan Shopify - waardoor merchants vertrouwen krijgen dat hun apps voldoen aan een hoge standaard van prestaties en gebruikerservaring.

87 procent* van de Shopify merchants zegt te vertrouwen op apps om het bedrijf te runnen. De Shopify App Store is waar merchants naartoe gaan om de apps te vinden die hun bedrijf nodig heeft om aan de slag te gaan en op schaal te presteren. Het biedt een scala aan gelokaliseerde backoffice apps zodat merchants daadwerkelijk kunnen helpen bij het optimaliseren van hun bedrijf en tijd kunnen besparen door workflow efficiëntie en automatisering.

Een aantal voordelen voor merchants met een lokale ERP integratie zijn:

Naadloze integratie tussen ERP en webshop, wat leidt tot data-geïnformeerde besluitvorming. Apps binnen het lokale ERP Programma verbinden de webshop van merchants direct met het ERP systeem. Door het integreren van het ERP-systeem met de B2C omgeving, krijgen merchants nauwkeurige, actuele gegevens over hun inventaris, producten, orders en klantinformatie. Dit is essentieel bij het maken van cruciale beslissingen voor het bedrijf en het zorgen voor een positieve omnichannel ervaring aan hun klanten.

Single point of truth voor data. Door apps te installeren die worden ondersteund door het lokale ERP-programma, zorgen merchants ervoor dat bedrijfseigen gegevens naadloos en veilig rechtstreeks tussen hun Shopify-administratie en hun ERP stromen, zonder verbinding te maken met een derde partij, en zorgen er zo voor dat alle data altijd correct en up-to-date is.

De mogelijkheid om tijd en geld te besparen. Door rechtstreeks te integreren met ERP-partners kunnen merchants het tijdrovende en dure proces van het beheren van op maat gemaakte implementaties omzeilen. Met minder toepassingen die nodig zijn om hun business te runnen, kunnen merchants meer automatiseren, waardoor hun dagelijkse activiteiten efficiënter worden.

Het lokale ERP-programma is vanaf vandaag beschikbaar. Meer weten over de integratie tussen Itsperfect en Shopify? Neem dan contact op met Rob Van Lieverloo via rob@itsperfect.io en 085 016 0175

*Interne Shopify data