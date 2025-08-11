Jan Biggel lanceert muzikaal initiatief ter promotie van lokaal winkelen

In een tijd waarin online retail steeds dominanter wordt, zet ondernemer en retailer Jaap Verhoof een opvallende stap om het belang van fysieke winkels onder de aandacht te brengen. De eigenaar van kledingwinkel MBJ in Uden presenteert, in samenwerking met zanger Jan Biggel en producer DJ Coenio, de single “Wat zit er aan een jas?”.

Het nummer is ontwikkeld als een creatieve ode aan de unieke kwaliteiten van lokaal winkelen. Waar digitale platforms gemak en snelheid bieden, richt deze muzikale campagne de aandacht op de beleving die alleen fysieke retail kan leveren: direct contact met personeel, de mogelijkheid om stoffen te voelen en pasvormen te testen, en de sociale interactie die winkelbezoek tot een ervaring maakt.

Jan Biggel schreef speciaal voor het project de songtekst, terwijl DJ Coenio de productie verzorgde, met als doel een energieke en herkenbare klank te creëren. De single fungeert als symbool voor alle fysieke kledingzaken en wil zowel consumenten als de retailsector inspireren om de waarde van winkelbeleving te blijven koesteren.

Meer dan verkooplocaties

Met “Wat zit er aan een jas?” onderstreept Verhoof dat fysieke winkels meer zijn dan verkooplocaties: zij vormen ontmoetingsplekken waar merkbeleving, service en klantrelatie centraal staan. Het initiatief nodigt modeprofessionals uit om op vernieuwende wijze na te denken over de positionering en zichtbaarheid van hun winkel in een veranderend retaillandschap.