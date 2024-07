Jeans Centre viert heropening van Tilburgse winkel

Jeans Centre kondigt met trots de heropening aan van zijn vernieuwde winkel in Tilburg, gelegen aan de Heuvelstraat 87. De vernieuwde winkel biedt niet alleen een uitgebreid assortiment aan denim, maar ook unieke voorzieningen die de winkelervaring naar een hoger niveau tillen.

Jeansatelier en koffiecorner

De winkel in Tilburg onderscheidt zich door een uniek jeansatelier, waar klanten hun nieuw gekochte jeans gratis op lengte kunnen laten vermaken. Daarnaast biedt het atelier reparatieservices aan voor geliefde jeans die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Deze service benadrukt de toewijding van Jeans Centre om klanten te voorzien van perfect passende jeans en een langdurige klanttevredenheid te waarborgen.

Tijdens het shoppen kunnen klanten genieten van een kopje koffie in de speciaal ingerichte koffiecorner. Of je nu zin hebt in een espresso, cappuccino of een gewone koffie, de koffiecorner is de perfecte plek om even bij te komen terwijl je de nieuwste denim-collecties doorzoekt.

Uitgebreide collecties en expertise

De vernieuwde winkel biedt een breed scala aan denim voor zowel dames als heren. Het deskundige en vriendelijke personeel staat klaar om klanten te adviseren en te helpen bij het vinden van de perfecte jeans. Jeans Centre streeft ernaar om elke klant te voorzien van een product dat zowel trendy als comfortabel is. Met de heropening van de winkel in Tilburg zet Jeans Centre een nieuwe stap in hun missie om de beste denim winkelervaring te bieden in Nederland.

Jeans Centre, opgericht 45 jaar geleden, heeft zich gevestigd als een belangrijke speler in het middensegment van de denim fashion. Met bijna 100 fysieke winkels en een snelgroeiende online webshop, richt het merk zich op de casual en trendbewuste consument. Naast een uitgebreid aanbod aan denim biedt Jeans Centre ook een relevant en betaalbaar seizoensgebonden modeassortiment voor dames, heren en kinderen.

Jeans Centre is onderdeel van The JOG Group, een snelgroeiend, internationaal modebedrijf dat drie merken omvat: Jeans Centre, Garcia en CHASIN’. Met deze merken heeft The JOG Group ambitieuze internationale groeidoelstellingen en streeft het ernaar een toonaangevende speler te worden door te focussen op kwaliteit en klantgerichtheid. Het team werkt dagelijks aan het versterken en uitbreiden van hun merken op de internationale markt.