King Louie viert feestelijke opening derde brandstore in Haarlem

King Louie strijkt neer in Haarlem! Sinds juli 2025 kunnen modeliefhebbers al terecht in de nieuwe King Louie brandstore in het historische centrum van de stad. Op vrijdag 26 september wordt de winkel echter officieel en feestelijk geopend met een bruisend openingsweekend.

Na succesvolle stores in Amsterdam en Utrecht is Haarlem de derde brandstore van het merk, dat bekend staat om zijn kleurrijke en tijdloze prints, duurzame materialen en vintage-geïnspireerde collecties. De winkel is een inspirerende plek waar klanten de volledige collectie kunnen ontdekken, passen en ervaren.

Credits: King Louie

Een feestelijk openingsweekend

De officiële opening wordt gevierd van vrijdag 26 tot en met zondag 28 september. Bezoekers kunnen rekenen op een gezellige sfeer, feestelijke activiteiten en exclusieve openingsacties. Bovendien ontvangen de eerste klanten een speciaal cadeautje (zolang de voorraad strekt).

King Louie: een merk met een verhaal

Sinds de oprichting in de jaren ’80 is King Louie uitgegroeid tot een geliefd merk onder vrouwen die houden van vintage mode met een moderne twist. Duurzaamheid en eerlijke productie staan hoog in het vaandel. De collecties worden ontworpen met respect voor mens en milieu, waarbij veel items zijn vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerde duurzame keuzes. Daarbij wordt continu gezocht naar nieuwe mogelijkheden om nog duurzamer te werken.

Kom langs!

De King Louie Store Haarlem is te vinden aan Kleine Houstraat 14. De winkel is zeven dagen per week open.