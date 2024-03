Klein Kleding in Sliedrecht officieel heropend als OFM.

Eind vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat mannenmoderetailer OFM. het failliete Klein Kleding in Sliedrecht overnam. De afgelopen maanden werd de vertrouwde naam behouden, maar na een kleine verbouwing heropende merkambassadeur Hans Kraay Jr. gisterenavond het pand officieel als OFM.

Het filiaal in Sliedrecht is hiermee de 20ste winkel van de retailer. Volgende week wordt de 21ste officieel geopend in Goes. De afgelopen maanden hield OFM. een uitverkoop in het pand van Klein Kleding.

Credits: OFM.

Feestelijk en gastvrije sfeer

Op de openingsavond stonden tientallen heren in de rij voor de speciale actie. De eerste klant kon hiermee zijn nieuwe pak gratis ophalen, de mannen die hem volgden betaalden een opbouwend klein bedrag voor hun nieuwe kostuum. Om de opening verder te vieren, zijn er dit weekend exclusieve deals. Op vrijdag op overhemden en op zaterdag op pakken.

OFM. zet zich in om een ongedwongen sfeer, gastvrijheid en een passende, complete collectie te bieden – die perfect aansluit bij de lokale man. Storemanager Sebastiaan zegt hierover: “Stap binnen in een wereld waar stijl samensmelt met vakmanschap en service. Waar kwaliteit betaalbaar wordt en waar elke man zijn eigen, unieke uitstraling vindt." Een goede kop koffie of een glas koud bier met een bitterbal is ook zeker niet ongewoon. Voel je meer dan welkom bij OFM. op Kerkbuurt 38, Sliedrecht.