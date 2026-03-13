Livera opent eerste shop-in-shop bij Norah in winkelcentrum Makado Beek

Livera zet een nieuwe stap in haar retailstrategie. Binnen de vestiging van damesmodeketen Norah opent Livera op 19 maart haar allereerste shop-in-shop.

Met deze nieuwe locatie brengt Livera haar vertrouwde collectie lingerie en badmode naar een vernieuwende winkelomgeving. In Makado Beek kunnen klanten rekenen op de persoonlijke service, pasvormexpertise en aandacht voor comfort waar Livera om bekendstaat.

“De samenwerking met Norah is voor Livera een logische stap”, aldus Ruud Jacobse, Managing Director van Livera. Beide merken richten zich op dezelfde doelgroep en delen de overtuiging dat vrouwen zich goed moeten voelen in wat ze dragen. Waar Norah de outfit vormt, brengt Livera het fundament met haar expertise op het gebied van lingerie en de perfecte pasvorm.

Bij Livera staat het versterken van zelfliefde en zelfvertrouwen centraal. Vanuit de overtuiging dat zelfvertrouwen begint bij de basis, helpt het merk vrouwen met lingerie die niet alleen goed zit, maar ook goed voelt.

De Livera shop-in-shop bij Norah in Beek blijft trouw aan de herkenbare Livera-beleving, maar krijgt tegelijkertijd een nieuwe impuls door de unieke setting binnen de Norah-vestiging. Op 850 m² vindt de bezoeker een aanbod met ruimte voor shop-in-shop partners, woonaccessoires en een selectie woonaccessoires en boeken. Zo ontstaat een compleet winkelmoment voor klanten, waarin mode en de perfecte basis samenkomen. Livera kijkt ernaar uit om klanten in Makado Beek te verwelkomen en hen kennis te laten maken met deze nieuwe winkelervaring.