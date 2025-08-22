LolaLiza nu officieel geopend in Menen

Het Belgische modemerk LolaLiza, bekend om haar trendy en betaalbare damesmode, breidt haar winkelnetwerk verder uit met een nieuwe vestiging in Menen. Met deze opening brengt LolaLiza haar collecties nog dichter bij de lokale klanten. Modeliefhebbers kunnen voortaan in het Tyberpark terecht om de nieuwste collecties te ontdekken.

Credits: LolaLiza

"Menen is de tweede nieuwe winkel dit jaar, met een upgrade van het huidige concept voor een fantastische klantenbeleving. Momenteel werken we al aan een volledig nieuw concept voor de volgende boetiek, die we in oktober in Mechelen openen." Griet Sauvenay, CCO van LolaLiza

LolaLiza Menen opent feestelijk haar deuren

LolaLiza viert de opening van de nieuwe winkel in Menen met een speciale openingsweek t.e.m. 27/08. Tijdens deze week ontvangen de eerste 50 klanten van elke dag een goodiebag, en voor iedereen zijn er mocktails en snoepjes. Woensdag 27 augustus wordt extra feestelijk, want dan staat er een grijpmachine klaar met leuke cadeaus voor alle bezoekers.

Credits: LolaLiza

Praktisch

De nieuwe winkel opent zijn deuren op het volgende adres: