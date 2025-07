Louis Vuitton heropent dameswinkel in de Bijenkorf Amsterdam

Louis Vuitton is verheugd de heropening aan te kondigen van zijn dameswinkel in het iconische warenhuis de Bijenkorf in Amsterdam. Na de renovatie zal de vernieuwde winkel in dit historische monument dagelijks geopend zijn van 10:00 tot 21:00 uur (10:00 tot 20:00 uur op zondag) en een verbeterde winkelervaring bieden, waarin de tijdloze elegantie en eigentijdse geest van het Maison tot uiting komen.

Gelegen in het hart van Amsterdam –op de Dam– presenteert de pas geopende Louis Vuitton dameswinkel het volledige assortiment Louis Vuitton damescollecties, waaronder prêt-à-porter, lederwaren, accessoires, schoenen en geuren. Elk item in deze winkel is een weerspiegeling van het ongeëvenaarde vakmanschap en de innovatieve geest die Louis Vuitton definieert en resoneert met de Bijenkorf's erfenis van uitmuntendheid en toewijding aan een uitzonderlijke klantervaring.

De geschiedenis van Louis Vuitton in Nederland gaat terug tot 2002, toen het Maison zijn eerste winkel opende op de Amsterdamse P.C Hooftstraat, gevolgd door de Bijenkorf Amsterdam in 2010, de Bijenkorf Rotterdam in 2020 en Amsterdam Schiphol in 2025. Sinds de eerste opening in 2010 werd het verhaal van Louis Vuitton in de Bijenkorf door een eerste vrouwenrenovatie in 2016 en de opening van de herenwinkel in 2024. Nu onthult de heropening van deze vernieuwde winkel een nieuw hoofdstuk voor Louis Vuitton in de Bijenkorf, waarin erfgoed wordt gecombineerd met een moderne expressie van verfijning.

Credits: Louis Vuitton

Het interieur van de winkel combineert moderne verfijning met tijdloze charme van erfgoed, waarbij de ontwerpcodes van Louis Vuitton harmonieus zijn geïntegreerd in de unieke architectuur van de Bijenkorf. Het straalt een uitgesproken vrouwelijke allure uit, niet alleen belichaamd door de transparante gevel, maar ook door de doordachte selectie van materialen en warme, uitnodigende tinten. De ruimte wordt gesierd door een zorgvuldig samengestelde collectie kunstwerken uit verschillende landen. Terwijl ze de nieuwe winkel ontdekken, worden klanten uitgenodigd om een grafisch schilderij van de Deense kunstenaar Rune Elmegard te bewonderen, de synergie tussen vorm en ruimtelijkheid te ervaren in een schilderij van Emanuel Seitz uit Duitsland, te dromen voor de foto van de Franse fotograaf Jean Larivière die de “reisgeest” uitdrukt of de hedendaagse keramische kunst van de Chinese kunstenaar Wan Liya te bekijken.

De heropening van deze winkel is een belangrijk moment voor Louis Vuitton in Nederland en bevestigt de sterke aanwezigheid van het merk in een van de meest bruisende modehoofdsteden van Europa. Ons brede scala aan diensten biedt mogelijkheden om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Ons doel in de winkel is om van elk bezoek van onze klanten een uitzonderlijke en persoonlijke ervaring te maken die een onvergetelijke herinnering achterlaat.

Winkelinformatie:

Louis Vuitton

Gelijkvloers

de Bijenkorf, Dam 1 1012 JS AMSTERDAM

Openingstijden: