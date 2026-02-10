Lovisa versterkt het winkelaanbod van winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam

a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Prime Retail Fund een huurovereenkomst gesloten met Lovisa voor een winkel van 77 m2 aan Zuidplein Hoog 749 in Rotterdam. De internationale sieradenretailer heeft afgelopen zaterdag officieel haar deuren geopend.

Lovisa is een internationaal opererende retailer met Australische roots, gespecialiseerd in trendy sieraden en accessoires. Sinds de oprichting in 2010 heeft het merk een sterke wereldwijde positie opgebouwd met meer dan 1.000 winkels in ruim 50 landen.

Huub Elders, Director Centre Management Zuidplein: “Door deze mooie toevoeging wordt de positie van winkelcentrum Zuidplein verder versterkt. We zien dat steeds meer internationale en nationale retailers actief op zoek zijn naar een plek in het centrum, dat na een ingrijpende herontwikkeling een sterke kwaliteitsimpuls heeft gekregen. De verbeterde sfeer, beleving, branchering en veiligheid vertalen zich duidelijk in een groeiend bezoekersaantal en een toenemende vraag naar winkelruimte”.

Lovisa werd bijgestaan door City Real Estate en a.s.r. real estate sloot namens het ASR Dutch Prime Retail Fund de huurovereenkomst.

Winkelcentrum Zuidplein is een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland, met meer dan 150 winkels en een zeer breed aanbod in retail, food & beverage. Het winkelcentrum is een bruisende bestemming met jaarlijks meer dan 14 miljoen bezoekers (2025) en heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld door de komst van nieuwe retailers en diverse verbouwingen en uitbreidingen van bestaande winkels.