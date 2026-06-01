Malelions landt bij Amsterdam The Style Outlets

Het 100 procent Nederlandse modemerk maakte de afgelopen jaren een opvallende opmars. Wat begon als een herkenbaar streetwear-label, groeide uit tot een volwaardig lifestyle-merk met een trouwe fanbase en een breed aanbod: van T-shirts en hoodies tot knitwear, warme jassen en sportcollecties. Voor mannen, vrouwen én kinderen. Malelions is een merk voor het hele gezin.

Een stijl die niet schreeuwt, wel opvalt

De opening op 31 mei ging dan ook niet onopgemerkt voorbij. Bezoekers kwamen kennismaken met de nieuwste collecties en profiteerden van speciale openingsacties. De winkel weerspiegelt wat het merk al jaren uitstraalt: een eigentijdse esthetiek, kwalitatieve materialen en een gevoel voor stijl dat niet schreeuwt, maar wel opvalt.

Voor Amsterdam The Style Outlets is de komst van Malelions een aanwinst. Het outletcentrum zet al langer in op een breed aanbod van merken die aansluiten bij een moderne, modebewuste bezoeker. “Malelions past daar naadloos in,” zegt Pascal Brouwer, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets. "Dit is precies het soort merk dat onze bezoekers blij maakt. Sterk in design, toegankelijk in gevoel."

Met de opening van Malelions groeit het aanbod van Amsterdam The Style Outlets opnieuw en geeft het fashionliefhebbers in de regio nóg een reden om langs te komen.