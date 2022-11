Mannenmodeketen Only for Men gaat ‘terug in de tijd’ en opende outlet in Tiel

Laatste week openden de deuren van ‘Outlet for Men’ aan de Waterstraat 82 in Tiel.. De nieuwste Only for Men in de regio, met focus op deals. Het concept is een resumé op de allereerste winkel die dit jaar precies twintig jaar geleden werd geopend in Reusel.

De mannenmodeketen speelt met het (her)openen van een outlet in op ontwikkelingen in de markt. “We vinden het sterk om nieuw leven te blazen in het outlet-concept waarmee we groot geworden zijn. We hebben immers de naam pas in 2007 veranderd naar Only for Men. Zeker in deze onzekere en dure tijden, vinden we het belangrijk dat ons aanbod toegankelijk blijft.” Aldus oprichter Piet Feenstra.

Donderdag stond Piet nog één keer als vanouds in de winkel. Toen droeg hij het stokje over aan de nieuwe store manager. Outlet for Men is donderdag tot en met zaterdag open en op koopzondag op de eerste zondag van de maand.

Beeld: Only for Men

Openingstijden

Donderdag: 11.00 - 21.00 uu

Vrijdag: 11.00 - 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

1e zondag van de maand: 12.00 - 17.00 uur