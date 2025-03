McArthurGlen Designer Outlet Roermond zet in op groei in het luxesegment – Nieuwe opening: Marc Jacobs

Designer Outlet Roermond zet zijn groeitraject in het premium- en luxesegment voort en voegt met Marc Jacobs een internationaal gerenommeerd merk toe aan zijn portfolio. De nieuwe opening versterkt de positie van het outletcentrum als toonaangevende shoppingbestemming voor premium- en high-end mode in Europa en onderstreept de strategische focus op de integratie van internationale luxemerken, om zo een exclusieve en toch toegankelijke winkelervaring te bieden.

Met de opening van zijn eerste winkel in het McArthurGlen Designer Outlet Roermond brengt het gerenommeerde luxemerk Marc Jacobs een vleugje New Yorkse glamour naar de Nederlandse shoppingbestemming. Passend bij de seizoenswisseling biedt deze nieuwe winkel modefans de perfecte kans om hun garderobe te verrijken met de nieuwste trends.

Marc Jacobs staat bekend om creatieve, moderne ontwerpen met speelse elegantie en zet elk seizoen opnieuw stijltrends in de modewereld. Van iconische handtassen tot kunstig vervaardigde schoenen – de collecties combineren innovatie met tijdloosheid. Met de nieuwe winkel breidt Marc Jacobs het exclusieve luxeaanbod van het outletcentrum verder uit, dat al high-end merken zoals Alexander McQueen, Off-White en Valentino omvat. Op deze manier biedt Designer Outlet Roermond zijn veeleisende klanten een nog breder scala aan luxe mode tegen aantrekkelijke prijzen.

Canada Goose Pop-up Store als aanvulling

Tegelijkertijd verrijkt de tijdelijke Canada Goose Pop-up Store het winkelcentrum. Als een van de wereldwijd toonaangevende luxe outdoor-merken staat Canada Goose bekend om hoogwaardige jassen, innovatieve materialen en uitstekende ambachtelijke kwaliteit. Het merk combineert functionaliteit met premium design en spreekt daarmee een mode- en kwaliteitsbewust publiek aan.

Credits: McArthurGlen Designer Outlet Roermond

Uitbreiding van het luxeportfolio in 2025

Zoals eind 2024 al werd aangekondigd, zet Designer Outlet Roermond zijn strategische expansie in het luxesegment dit jaar voort, waarmee de aantrekkelijkheid van de locatie verder wordt vergroot. Met momenteel 185 winkels en meer dan 200 designmerken op een totale verhuuroppervlakte van circa 46.700 m² behoort het outletcentrum in Roermond tot de grootste designer outlets van Europa. De het hele jaar door geopende zondags- en feestdagenshopping heeft Designer Outlet Roermond, dicht bij de Duits-Nederlandse grens, tot een populaire winkelbestemming gemaakt – in 2024 bezochten in totaal 8,3 miljoen gasten het centrum.

Een eerste hoogtepunt in 2025 is de opening van Marc Jacobs, evenals de tijdelijke aanwezigheid van Canada Goose. Deze nieuwe toevoegingen onderstrepen de positie van Designer Outlet Roermond als een van de meest gewilde bestemmingen voor premium- en luxemerken in Europa. In de loop van het jaar zal het portfolio verder worden uitgebreid met aanvullende internationale high-end merken, die het bestaande assortiment perfect aanvullen en de winkelervaring voor veeleisende klanten verder verrijken.

De focus ligt niet alleen op de komst van exclusieve luxemerken, maar ook op het creëren van een uitzonderlijke winkelervaring. Hoogwaardige winkelinterieurs, eersteklas serviceaanbiedingen zoals premium parkeren en hands-free shopping, evenals exclusieve evenementen en belevenissen maken van het centrum een unieke bestemming die aan de hoogste eisen voldoet.

“Gerichte uitbreiding met nieuwe luxemerken is een essentieel onderdeel van onze langetermijnstrategie om Designer Outlet Roermond verder uit te bouwen als een van de toonaangevende premium-bestemmingen in Europa,” verklaart Rudolf van Gompel, Center Manager. “Met Marc Jacobs winnen we een merk dat niet alleen internationale uitstraling heeft, maar ook een grote relevantie voor onze kernklanten. Dit versterkt onze positionering in het high-end segment en tilt ons aanbod voor veeleisende bezoekers naar een nieuw niveau. Ons doel is om continu nieuwe maatstaven te zetten in het luxesegment – en ik kan alvast verklappen: Marc Jacobs zal niet het enige hoogtepunt van dit jaar blijven.”