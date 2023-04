McGregor opent eerste Pop Up Store in Den Bosch

De allereerste Pop Up Store van het mannenmodemerk McGregor is zaterdag 8 april geopend in de Brabantse hoofdstad ‘s-Hertogenbosch. De winkel is gelegen in het hart van de stad aan de Schapenmarkt 2.

De Pop Up Store is verdeeld in twee thema’s: City of Colors en Urban Classics. Bij binnenkomst staat de bezoeker oog in oog met het eerste thema en wordt overspoelt door kleuren. Op de wanden van de winkel is een kleurrijke skyline van New York te zien. Dit illustreert alle 32 kleuren van de classic polo uit de nieuwe zomercollectie.

Het tweede thema Urban Classics komt tot uiting in de modern klassieke stijl van de collectie met een voorkeur voor stilistische eenvoud. Dat wordt ondersteund door de inrichting die zich het best laat vergelijken met de nieuwe zakelijkheid. Aan de muur van het smalste winkelpand van de stad hangen fraaie beelden van modern stedelijke omgevingen van New York.

We zijn verheugd om McGregor terug in het straatbeeld te brengen en geloven dat dit een fantastische eerste stap is Clé Enneking, CEO van het bedrijf

De Pop Up Store zal voor een periode van 5 maanden te bezoeken zijn.

McGregor New York, Schapenmarkt 2, 5211 ET Den Bosch, Nederland