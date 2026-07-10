Na al dat rood een beetje blush: Shoeby bedankt zijn winkelteams met rosé

Tijdens de recente periode van extreme hitte, met code rood in grote delen van het land, bleven de winkelteams van Shoeby gewoon doordraaien. Als dank verraste de modeketen zijn medewerkers met een fles rosé van wijnmerk Bisous, met een knipoog: "A little blush after all that red".

Juist op onverwachte, drukke momenten laat een team zien hoe sterk het is. Tijdens de hitte hielden de winkelmedewerkers van Shoeby het hoofd koel en bleven ze klanten met een glimlach ontvangen. Met een fles rosé wil Shoeby even stilstaan bij die inzet, ontspannen en samen proosten op de "store heroes".

Credits: Shoeby

Het bedankje werd letterlijk uitgeleverd: in een roze Shoeby-bus reisde de rosé langs de winkels, onder het motto "delivering a little blush for our store heroes". In de vestigingen werden de flessen persoonlijk overhandigd aan de teams.

De keuze voor rosé sluit aan bij de speelse toon van de actie: na alle "code rood" trakteert Shoeby zijn teams op een beetje "blush".