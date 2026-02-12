Napapijri viert een weekend met Alberto Tomba in de Franz Kraler boetiek

Napapijri sluit een onvergetelijk winterweekend af in Cortina d'Ampezzo ter viering van de doorlopende samenwerking met alpineskilegende Alberto Tomba, in partnerschap met de Franz Kraler boetiek. In de afgelopen twaalf maanden creëerden Napapijri en Alberto Tomba een verhaal dat zijn sportieve en culturele nalatenschap eert, terwijl ze nieuwe manieren verkennen om performance-erfgoed te combineren met een eigentijdse uitstraling. Een alliantie geworteld in de pioniersgeest die beiden sinds 1987 definieert, het jaar waarin Napapijri en Alberto hun parallelle reizen begonnen.

Alberto Tomba. Credits: Antonio de Masi

De avond opent in de Franz Kraler boetiek, waar gasten worden verwelkomd in een meeslepende ruimte gewijd aan Alberto Tomba: een multisensorische omgeving die zijn prestaties en persoonlijkheid weerspiegelt. De sfeer verandert al snel in een levendig après-skifeest, een mix van muziek, bergcultuur en hedendaagse stijl. De viering gaat verder in restaurant Ancora. Daar brengt een intiem diner een selecte groep gasten samen, waaronder goede vrienden van Napapijri, Franz Kraler, Alberto Tomba en vertegenwoordigers van Vogue en GQ.

Credits: Antonio de Masi

Credits: Antonio de Masi

De avond ontvouwt zich als een moment van verbinding en reflectie: een kans om terug te blikken op de belangrijkste mijlpalen van het jaar en te proosten op de gedeelde waarden die de gasten verenigen. De nacht culmineert in Club Brave, waar de energie opnieuw stijgt voor een exclusieve afterparty. Muziek, gemeenschap en stijl komen samen in een levendig slotmoment dat de dynamische geest van de samenwerking weerspiegelt.

Dit weekend is meer dan een evenement: het is de viering van een verhaal in beweging.

En de reis is nog lang niet voorbij.

