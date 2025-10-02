Nationaal Retaildebat

De keuzes in Den Haag bepalen de toekomst van jouw retail onderneming. De politiek bepaalt de spelregels: belastingen, wetgeving, personeel, verduurzaming – zij beslissen erover, maar jij voelt de gevolgen elke dag.

Daarom organiseert INretail op 6 oktober het Nationale Retaildebat. We brengen landelijke politici bij elkaar voor een debat over het toekomstig retailbeleid. Zo hoor je uit eerste hand welke partij écht kiest voor een sterk retaillandschap en voor de toekomst van jouw onderneming. Want als jij stemt met je ondernemershart, kies je voor een sterke retail.

Onder leiding van Mats Akkerman (politiek verslaggever bij Omroep WNL) gaan politici in debat over stellingen die voor jou het verschil maken.

Deelnemende politici

Arend Kisteman (VVD)

Jantine Zwinkels (CDA)

Marco Esser (GroenLinks – PvdA)

Joost Sneller (D66)

Praktische informatie Locatie: Broekman Herenmode, Lange Elisabethstraat 20 in Utrecht Inloop: vanaf 18.00 uur bij De Rode Winkel (tegenover Broekman Herenmode), met een avondmaaltijd Tijd: 19.00 – 21.00 uur