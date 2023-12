New Balance heropent nieuw premium winkelconcept in Amsterdam

Met de heropening van de locatie in het centrum van Amsterdam lanceert New Balance op 14 december zijn nieuwste winkel met een fris winkelconcept dat is gebouwd om mensen, en niet producten, centraal te stellen in de consumentenbeleving.

De winkel is ontworpen met een centraal middelpunt en wil klanten aanmoedigen om samen te komen, inspiratie uit elkaar te halen en hun authentieke stijl te vinden. De winkel in Amsterdam biedt een breed aanbod aan premium lifestyle- en hardloopproducten, waaronder een volledig MADE-assortiment en limited edition sneakers. Het Amsterdamse winkelconcept is het eerste nieuwe winkelconcept in Nederland.

De winkel onderscheidt zich met visuele verhalen bij geselecteerde producten waarbij de mix van sport en lifestyle wordt gezocht. De verkrijgbare selectie van schoenen en kleding in de winkel zijn op unieke wijze samengesteld. Het komt mensen tegemoet die op zoek zijn naar de nieuwste stijlen en mode en sporters die op zoek zijn naar producten die de prestaties helpen verbeteren.

Credits: New Balance

“De heropening van deze winkel en de herlancering van onze aanwezigheid in Amsterdam komt op een cruciaal moment nu we door heel Europa uitbreiden”, zegt Marco Alves, Retail General Manager EMEA bij New Balance. “Dit is een geweldige tijd voor ons merk en we zijn verheugd om opnieuw verbinding te maken met onze Amsterdamse consumenten en niet alleen ons productaanbod uit te breiden, maar ook de consumentenervaring in de winkel te verbeteren.”

Tijdens de openingsdag organiseert New Balance een kleine community run, waarbij lokale hardlopers en running crews zijn uitgenodigd voor een 5km hardloopsessie door de stad, die begint en eindigt bij de winkel. De hardlopers krijgen allemaal de mogelijkheid om de nieuwste performance hardloopschoenen te testen tijdens de sessie.

Credits: New Balance

De openingsuren van de locatie in de Leidsestraat 30, Amsterdam zijn maandag tot woensdag van 10:00 – 18:00, donderdag tot zaterdag van 10:00 – 20:00 en zondag van 10:00 – 18:00.