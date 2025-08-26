NEW YORKER viert 20 jaar in België

NEW YORKER viert dit jaar het twintigjarig bestaan in België. Sinds de opening van de eerste winkel in Antwerpen heeft de internationale modeketen haar aanwezigheid gestaag uitgebreid. Inmiddels telt het merk meer dan tien filialen verspreid over het hele land, van winkelstraten tot grote shoppingcentra.

NEW YORKER behoort met ruim 1.200 winkels in 47 landen en meer dan 23.000 medewerkers wereldwijd tot de grootste internationale modemerken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Braunschweig, Duitsland. Volgens de eigen positionering staat de slogan “Dress for the moment” centraal: mode moet elk individu de mogelijkheid bieden zichzelf te uiten, te experimenteren en authentiek te zijn.

Werken bij NEW YORKER

Het jubileum in België benadrukt niet alleen de commerciële groei, maar ook de focus op employer branding binnen NEW YORKER. NEW YORKER wijst er zelf op dat medewerkers een essentiële rol spelen in het succes van de onderneming. Diversiteit en teamspirit zijn verankerd in de bedrijfsfilosofie. Werknemers krijgen ruimte om ideeën te ontwikkelen in een dynamische omgeving met korte besluitvormingsprocessen en een hands-on mentaliteit. Werken bij NEW YORKER betekent deel uitmaken van een internationale familie waarin jonge talenten en ervaren professionals elkaar versterken. Medewerkers waarderen vooral de kansen om verantwoordelijkheid te nemen en zich binnen verschillende functies verder te ontwikkelen.

Daarbij benadrukt NEW YORKER op zoek te zijn naar mensen met passie, de moed om te vernieuwen en een liefde voor creativiteit. Persoonlijkheid en enthousiasme worden gezien als een bron van inspiratie die het bedrijf telkens opnieuw vooruit brengt. De werkomgeving wordt omschreven als ongecompliceerd, inspirerend en altijd klaar om nieuwe werelden te verkennen en elk moment te benutten. Voor wie een instap zoekt in een aantrekkelijke en dynamische onderneming, waar dagelijks verschil kan worden gemaakt, biedt NEW YORKER een carrière in een van de mooiste sectoren ter wereld.

Met dit twintigjarig bestaan onderstreept NEW YORKER haar ambities om verder te investeren in mensen, producten en marktaanwezigheid. Als familiebedrijf met internationale allure positioneert het merk zich als een werkgever die waarde hecht aan betrokkenheid, lef en authenticiteit, waarden die de basis vormen voor de volgende fase van groei in België en daarbuiten.