Nieuw boek 'Karakters in Retail' onthult de inspirerende verhalen achter Nederlandse mode- en lifestyle-iconen

Een intieme blik achter de schermen van Nederlandse retail pioniers

Nederland heeft een rijke geschiedenis in mode en lifestyle, gevormd door krachtige visionairs die de retailwereld hebben veranderd met hun innovatieve ideeën en onstuitbare passie. In zijn nieuwste boek, Karakters in Retail, verkrijgbaar vanaf 21 november, neemt journalist Yvo van Regteren Altena lezers mee achter de schermen van deze dynamische industrie. Het boek onthult de persoonlijke verhalen van iconen zoals Ronald de Waal (WE Fashion), Madeleine Pauw & Christiaan Klein Pauw (PAUW), Fred Gehring (Tommy Hilfiger), Roland Kahn (AMERICA TODAY), Oger, Sander en Martijn Lusink (OGÉR), Fokke de Jong (SUITSUPPLY) en Raymond Cloosterman (RITUALS).

Daarnaast biedt het boek ook een podium aan opkomende vernieuwers als Nikkie Plessen (N-Brands) en Sharon Hilgers (My Jewellery), Jason Denham (Denham), Guillaume Philibert Chin (Filling Pieces) en Philip Hillege (Skins Cosmetics).

De menselijke kant van de retailwereld

Karakters in Retail legt de nadruk op de menselijke kant van het vak, in plaats van technologische trends of theoretische bedrijfsmodellen. In dit boek staan de gezichten centraal – de pioniers, smaakmakers en durfals die door tegenslagen heen zijn gegaan en succes hebben gevonden. Het is een eerbetoon aan de mensen die hun ziel en zaligheid in de Nederlandse retail hebben gelegd en zo winkels tot leven hebben gebracht, niet alleen innovatief, maar ook inspirerend.

De auteur: Yvo van Regteren Altena

Bekend van zijn werk voor NRC Handelsblad, National Geographic, Quote en auteur van boeken zoals ‘Man & Pak’, ‘Oud geld’ en ‘Reizen zonder trekhaak’. Sinds 2022 is hij host van de populaire podcast ‘de Snobcast’. Van Regteren Altena weet als geen ander journalistieke diepgang te combineren met een meeslepende, verhalende stijl. Als 'retailervaringsdeskundige' runt hij het nicheparfummerk YVRA 1958. “De verhalen in dit boek laten zien wat het betekent om met passie en lef een idee tot leven te brengen,” aldus Van Regteren Altena. “Het is een soort universiteit van het leven voor iedereen die wil begrijpen hoe je groots kunt denken, ondanks de uitdagingen van het retailvak."

Inspiratie voor een nieuwe generatie ondernemers

Karakters in Retail daagt de nieuwe generatie ondernemers uit om voort te bouwen op de fundamenten die door deze pioniers zijn gelegd. Het boek biedt een unieke mix van humor, levenslessen en diepgaande inzichten. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de drijvende kracht achter succesvol ondernemerschap, biedt het boek inspirerende en leerzame verhalen van de oprichting tot de internationale groei van toonaangevende merken.

Het boek is een geweldige bron van inspiratie voor iedereen die van mode houdt, in een winkel werkt, of gewoon benieuwd is naar hoe creativiteit en vernieuwing de wereld van retail kunnen veranderen.

Jan Meerman, algemeen directeur van INretail, zegt over Karakters in Retail: "Van Regteren Altena onthult de ervaringen en successen van ondernemers, met hun tips, tricks en menselijke kant. Dit inspirerende boek geeft een prachtig beeld van de sector en leest bovendien als een trein."

Karakters in Retail is vanaf 21 november 2024 beschikbaar voor € 24,99 via boekhandels en online kanalen.