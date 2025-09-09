Nieuwe flagshipstore met JACK & JONES en JJXX opent op Antwerpse Meir

JACK & JONES versterkt zijn aanwezigheid in België met de opening van een gloednieuwe multibrandstore op de Meir in Antwerpen. Op donderdag 4 september gaat de winkel open — als tweede retailvestiging van het succesvolle multibrand concept dat het populaire mannenmerk combineert met zusje JJXX.

Met deze strategische uitbreiding treedt JACK & JONES verder naar voren als hét go-to lifestylemerk voor zowel mannen als vrouwen. De winkel brengt beide labels samen in een vernieuwende, belevingsgerichte retailomgeving die inspeelt op de veranderende verwachtingen van de moderne consument.

“Na meer dan twintig succesvolle jaren op de Belgische markt was het een logische stap om ons nieuwe multibrand concept hier te introduceren, als derde land. JACK & JONES is al sterk aanwezig op belangrijke retaillocaties, zoals de Antwerpse Meir en in Sint-Niklaas. Door JJXX aan het concept toe te voegen, versterken we ons aanbod en bieden we klanten een meer complete winkelervaring onder één dak.” – Ole Bech, Retail Director, JACK & JONES

De winkel op de Antwerpse Meir volgt op de eerste multibrandstore in Waasland Shopping in Sint-Niklaas, die eind augustus opende. Samen vormen deze winkels de start van een grootschalige uitrol van het multibrand concept in België en Luxemburg.

Credits: Jack & Jones

Groots openingsweekend met acties & experiences

Het openingsweekend op de Meir wordt extra in de verf gezet met tal van acties en verrassingen. Zo krijgen de eerste 50 bezoekers op donderdag en vrijdag een gratis jeans mee naar huis. Op zaterdag en zondag ontvangen de eerste 50 kopende klanten bij aankoop een exclusieve goodiebag.

Daarnaast geniet iedereen tijdens het openingsweekend van 25% korting op de volledige collectie, aangevuld met leuke goodies en extra beleving in de winkel. Shoppers worden getrakteerd op hapjes, drankjes en een energieke DJ-set die voor de juiste sfeer zorgt. Bij aankopen vanaf €50 kan je bovendien je eigen custom T-shirt met patches laten samenstellen — een unieke herinnering aan de opening van JACK & JONES en JJXX.

