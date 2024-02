NZA New Zealand Auckland gaat voor 50 winkels eind 2024: Kondigt met trots nieuwe flagship store Maastricht aan

NZA New Zealand Auckland, het snelgroeiende Nederlandse kledingmerk, zet een belangrijke stap in zijn groeistrategie met de aankondiging van de "Retail Roadmap" voor het komende jaar. De onderneming kondigt de opening aan van maar liefst vier nieuwe winkels. Daarnaast staan er ook vijf strategische verhuizingen van bestaande locaties gepland waaronder flagship stores in Maastricht en Nieuwpoort. Het merk speelt in op de kansen in de fysieke retail op de juiste locaties. Met een snelgroeiende webshop en het succes van bestaande winkels heeft het bedrijf vertrouwen in deze groei.

Flagship store Maastricht

Met trots kondigt NZA New Zealand Auckland de verhuizing naar het prestigieuze pand aan de Maastrichter Brugstraat nummer 5 aan. Het betreft het huidige pand van Riviera Maison. De nieuwe locatie zal dienen als het toneel voor de opening van een indrukwekkende flagship store, gepland voor september 2024. De keuze voor dit karakteristieke pand met aanzienlijk meer vierkante meters en etalageruimte, op loopafstand van de huidige winkel op de Stokstraat nummer 1, weerspiegelt de ambities van het merk.

Medio April verhuizen de winkels in Haarlem en Designer Outlet Roosendaal ook naar grotere panden om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

Pand in Maastricht. Credits: NZA New Zealand Auckland

Belgische uitbreiding

In het hart van Nieuwpoort Bad opent NZA New Zealand Auckland in maart 2024 een Flagship store op een nieuwe locatie met een franchiser van het eerste uur. Met de recente opening in Wijnegem, de geplande nieuwe winkels in Gent en Maasmechelen Village en de verhuizing naar een groter pand in Brugge, bevestigt NZA New Zealand Auckland haar toewijding aan België als tweede thuismarkt.

Duitsland

Het merk kijkt verder dan Nederland en België alleen en breidt uit met een winkel in het prestigieuze Westfield Überseequartier in Hamburg. Met de geplande opening eind april in Hamburg en de bestaande winkels in Sylt, Timmendorfer Strand en Zingst geeF NZA New Zealand Auckland aan zich met mono brand stores ook als retailer te willen focussen in Duitsland.

Groei NZA New Zealand Auckland

Naast de opvallende uitbreidingsplannen in de retail, heeF NZA New Zealand Auckland aanzienlijke aandacht besteed aan het aantrekken van nieuw talent en ervaring op het hoofdkantoor in Amsterdam, om de organisatie tijdens de groei verder te ondersteunen.

Retail Roadmap Credits: NZA New Zealand Auckland

Verdere uitbreidingsplannen en groei in wholesale

Terwijl de plannen voor de uitbreiding in volle gang zijn, gaan de gesprekken met diverse partijen door om nog meer winkelopeningen te realiseren in de tweede helft van het jaar. Hiermee komt het merk dichter bij het doel van 50 mono brand stores in 2024. Niet alleen in de retail maar ook in wholesale timmert het merk aan de weg om groei te bewerkstelligen. Naast bestaande verkoopkantoren in Amsterdam, Antwerpen, Hamburg en Parijs gaat er binnenkort een nieuw kantoor open in Düsseldorf. Deze uitbreiding in Duitsland wordt onderstreept door het aanstellen van de nieuwe Country Manager Duitsland, die de groei van het merk in deze belangrijke markt zal leiden.