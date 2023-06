OFM. komt in de benen voor Stichting Mannen voor Mannen en lanceert wielerteam en serie events

Mannenmoderetailer OFM. levert sinds 2013 met de stichting Mannen voor Mannen een bijdrage in de strijd tegen prostaatkanker in samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Ruim 10 jaar na de oprichting wordt de stichting een meer prominent onderdeel van de activiteiten en evenementen van de retailketen. Hiervoor heeft OFM. sinds begin dit jaar de handen ineengeslagen met sterke partners. Het resultaat is de lancering van een officieus OFM. Cycling Team.

Vernieuwde events: deelname voor het goede doel

Het startschot werd afgelopen zondag gegeven in Doesburg met de OFM. Ride Series 2023-2024 op de Veluwe. Zowel inschrijfgelden, opbrengsten en partnerships rondom dit event waren gekoppeld aan het goede doel. De ruim 350 deelnemers kwamen op Vaderdag in beweging en steunden hiermee automatisch het goede doel. Het OFM. Cycling Team welke gevormd is door werknemers kwamen op hun beurt ook in de benen voor het goede doel. Ook partners zoals Canyon, Pure Power, Cycleur de Luxe, Warsteiner, NL Tour Rides en De Waal Autogroep leveren een belangrijke bijdrage aan het wielerevent.

Marketing Manager Rini Ton van De Waal Autogroep zegt over het partnership: “De Waal en OFM. hebben hun roots in De Betuwe liggen. Naast dat het klantportfolio overlap heeft hebben beide merken vergelijkbare kernwaarden en maatschappelijke doelstellingen. Wij zijn trotse mobiliteitspartner van de OFM. Ride Series, samen met onze leasemaatschappij (ALMN), De Waal Autoverhuur en Škoda Nederland.”

Volledig onderzoek financieren

Naast de wielerevents worden er vanuit de stichting meerdere initiatieven georganiseerd zoals rally’s, een gala, tennistoernooi en dineren tussen de kleren. De stichting, die volledig bestaat uit eigen werknemers, heeft hiermee in 2022 een bedrag van 50.000 euro opgehaald voor onderzoek naar een bloedtest bij behandeling van prostaatkanker. Het doel van de stichting is om in de toekomst een volledig onderzoek vanuit KWF Kankerbestrijding te kunnen financieren.

“Ik vind het belangrijk dat we niet alleen maar hard werken, maar ook maatschappelijk onze verantwoording nemen. Er is veel onderzoek nodig naar behandeling en preventie van prostaatkanker en ik ben dan ook ontzettend trots dat veel toppers uit onze eigen organisatie zich inzetten voor de stichting.” Aldus oprichter van OFM. en Stichting Mannen voor Mannen, Piet Feenstra.